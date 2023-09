Risparmia spazio a casa! La distilleria sarà in questi quartieri questa settimana: El Heraldo de Chihuahua

Il programma destilichadero mira a raccogliere e rimuovere i rifiuti di grandi dimensioni che il camion della raccolta non può trasportare, per sostenere i cittadini con le loro piastrelle questa settimana dal 18 al 23 settembre, e 10 quartieri saranno visitati per svolgere questi compiti.

Un contenitore sarà messo a disposizione dei cittadini nelle zone indicate nel seguente calendario e il suo orario di lavoro sarà dalle 9:00 alle 15:00 nei giorni feriali, mentre il sabato sarà dalle 9:00 del mattino fino alle 15:00. 12:00.

Lunedì 18 settembre

Colonia: Panamericana

Quadrante: Rio de Janeiro, Trasviña e Retz, Washington, Americhe

Container: Per le strade di Trasviña, Retz e Republica de Bolivia

Martedì 19 settembre

Colonia: Campister Lomas

Quartiere: Camino al Campester, Montana Avenue, Indiana, Ortiz Mena Blvd

Container: Per le strade dell’Alaska e del Maryland (Parque Águilas)

Mercoledì 20 settembre

Colonie: Acequias de Tabalaopa I e II, California II, Los Naranjos VI, California

Quartiere: De la Manga, Santa Monica Boulevard, Askia Madre, Los Angeles

Container: Per le strade di Acequia del Resbalón e Los Nogales

Giovedì 21 settembre

Colonia: operaia

Quartiere: Ignacio Ramirez, 39a Strada, Ojinaga, 27a Strada

Contenitore: via Santos Degollado (recinto della palestra)

Venerdì 22 settembre

Colonia: Francisco Villa

Trimestre: Industrie, Vicente Guerrero, America Latina, 17 giugno

Contenitore: in via De Junio ​​17 e America Latina

Sabato 23 settembre

Colonia: Melchor Ocampo

Quadrante: Manuel Ruiz, Lotta e Progresso, Bacino del Conchos, Valle di San Juan del Río

Contenitore: Nelle vie Mariano Arteaga e Leon Guzmán (Parco Melchor Ocampo)

➡️ Ricevi le notizie direttamente sul tuo cellulare. Iscriviti qui al nostro canale WhatsApp

Gli addetti dell’Agenzia effettueranno il giro dei quattro quadranti di ogni quartiere per rimuovere i rifiuti di grandi dimensioni, per questo motivo i cittadini sono invitati a posizionare le piastrelle sul fondo del marciapiede dove sia facile da rimuovere.

➡️ Ricevi le notizie più rilevanti da Chihuahua, Juárez e Paral direttamente nella tua email. Iscriviti alla nostra Newsletter!

Questo programma è completamente gratuito, pertanto si consiglia agli utenti del programma di segnalare qualsiasi dipendente che richiede un pagamento per svolgere queste attività allo 072 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00.