RISPARMIA SPAZIO CON IL SUPPORTO TV DA 55″ PIÙ VENDUTO: Risparmia spazio con il PORTA TV DA 55″ PIÙ VENDUTO | Spettacolo

Se hai acquistato di recente un file Televisione, Ne hai uno in un mobile che occupa molto spazio, non ti piace più, o vuoi semplicemente risparmiare spazio, è ora di prendere supporto della televisione. Questo oggetto non solo è flessibile e ti permette di scegliere l’altezza ideale sulla parete, ma fa anche risparmiare spazio – soprattutto se la tua casa o stanza è piccola -, permettendoti di utilizzare il mobile dove c’è la TV per qualcos’altro, e offre una decorazione più piacevole in vista, poiché la maggior parte di essi sono mobili -Puoi guardare la TV da diverse angolazioni nella stanza.

in un fiera di paese Abbiamo scelto Porta tv 55 pollicie Numero uno nelle vendite in un Amazzonia Messico Sul Categoria Supporti TV a parete e soffitto. trascendere 3.000 visualizzazionipunteggio medio 4,4 su 5 stelle.

Supporto versatile

l’Est Supporta schermi da 26 a 55 pollici Compatibile con alcuni modelli LED fino a 60-H Ferro rinforzato e supporta TV fino a 25 kg. La possibilità di muovere il braccio permette di godersi l’immagine da diverse angolazioni, oltre a staccare il monitor dalla parete per collegare qualsiasi cavo e inclinare, ruotare e livellare il televisore. Il braccio si estende fino a 22 cme un giro Da -90 gradi a +90 gradi. e si appoggia fino a 15 gradi.

“Ottima qualità e prezzo. L’ho comprato per uno schermo da 32 pollici, ma tiene molto bene lo schermo da 50 pollici. È discreto e facile da indossare. Viene fornito con una dima di foratura e tutte le viti necessarie, a seconda della struttura del monitor”, sottolinea Utente Alex.

il Utente Lourdes González Concorda sull’ottimo prezzo e qualità della base del monitor: “L’ho comprato mesi fa con un televisore da 55″. Dubitavo che reggesse, ma funziona benissimo. Ha resistito a un televisore molto pesante. Non molto torsione laterale, ma la sua resistenza è molto buona, più il suo prezzo.” “.

risparmia spazio

con questo Porta TV salvaspazio nelle tue stanze Non dovrai mettere mobili extra per la TV o potrai utilizzare i mobili che hai per mettere altre cose importanti. La tua camera sembrerà più spaziosa e ordinata E la TV sarà all’altezza perfetta per goderti i tuoi film, serie e programmi preferiti. I cavi possono essere nascosti nella parte posteriore, quindi non ci saranno grovigli visibili. Le viti sono numerate nelle istruzioni Ed etichettati in sacchetti separati per un’installazione facile e veloce.

“È un prodotto eccellente, di qualità e facile da installare. Con tutte le viti necessarie e un manuale completo. Lo consiglio vivamente. L’ho installato su un TV curvo 49 ed è venuto molto bene”, dice. Utente Thomas.

