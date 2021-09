Risparmia spazio nella tua borsa con questo indispensabile per i tuoi viaggi

Quando si tratta di fare i bagagli, è comune riscontrare problemi di spazio, quindi è sempre utile avere soluzioni che ti permettano di risparmiare in questo senso. Oggi vi mostriamo le novità Contenitori ricaricabili MercadonaUn prodotto che ti permette di organizzare al meglio la tua borsa.

Quando si parte per un viaggio è necessario pensare a tutti i prodotti per l’igiene di cui avremo bisogno, e senza dubbio è importante evitare di portare grandi contenitori e limitarsi alle quantità di cui si potrebbe aver bisogno.

Contenitori ricaricabili Mercadona per la tua borsa

Questa gamma di contenitori ricaricabili è commercializzata con il marchio Deliplus, di proprietà di Mercadona per i prodotti per l’igiene e la bellezza. La dimensione è da viaggio quindi puoi mettere le somme consentite per il viaggio in aereo, il che è senza dubbio molto pratico.

Il gruppo è composto da Tre contenitori in silicone In diversi colori con una capacità fino a 60 ml e un prezzo di 3,75 euro. Sono imballaggi ecologici e responsabili. La catena valenciana è fortemente impegnata a rinnovare il packaging dei suoi prodotti con altri prodotti più sostenibili, e questa collezione ne è un buon esempio.

I tre pacchetti vengono forniti in un file Borsa da toilette compattache si adatta a una mano. Anche se l’estate sta per finire, è un prodotto che vale la pena acquistare, perché ogni volta che può sorgere una fuga, o può anche essere portato in borsa o nello zaino per una doccia al lavoro.

Contenitori ricaricabili Mercadona Può essere facilmente ricaricato svitando il tappo, quindi facile da usare grazie allo strumento applicativo che include anche. Inoltre, ha anche una piccola ventosa che è molto utile per poter installare il contenitore su qualsiasi superficie.

Mettendo questa piccola borsa da toilette nella borsa, risparmierai molto spazio che puoi utilizzare per altri tipi di cose che devi portare con te.