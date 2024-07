Risparmio e sostenibilità: la crescita della moda usata in Messico

Questa tendenza riduce significativamente l’impatto ambientale, evitando lo spreco di 486 milioni di litri d’acqua (Greenpeace)

IL Moda usata Il Messico sta vivendo un boom senza precedenti, spinto dal desiderio di risparmiare e da un crescente impegno per la sostenibilità. Un recente rapporto di una piattaforma di acquisto e vendita di abbigliamento usato ha rivelato che questa tendenza non sta solo cambiando il modo in cui i messicani acquistano e vendono vestiti.

Inoltre, ha anche un impatto significativo sull’ambiente. Nel corso del 2023, le transazioni di moda usata in Messico hanno generato più di 350 milioni di pesos per i venditori, sottolineando l’attrattiva economica di questo settore.

In un rapporto della piattaforma GoTrendier, questo è stato evidenziato Moda usata Offre notevoli vantaggi ambientali. Nel 2023, usa abiti usati Evitare di sprecare 486 milioni di litri d’acqua, Equivalente a 194 piscine olimpioniche.

Inoltre, sono stati ridotti 615mila chilogrammi di rifiuti ed è stata evitata l’emissione di 8 milioni e 540 tonnellate di anidride carbonica, il che equivale a 3.880 voli da Città del Messico a Barcellona.

La moda di seconda mano sta vivendo un boom senza precedenti in Messico, spinta dal desiderio di risparmiare e da un crescente impegno per la sostenibilità.

Lui 73 per cento dei consumatori di tutto il mondo lo stanno prendendo in considerazione I problemi ambientali stanno diventando più importanti di prima. In Messico, il mercato dell’usato non solo risponde a queste preoccupazioni, ma contribuisce anche all’economia circolare, un modello che incoraggia il riutilizzo dei prodotti per ridurre l’impatto ambientale.

IL Millennial Guidano il mercato della moda usata in Messico, rappresentando il 33% dei consumatori. Generazione Z e Generazione

Città del Messico rimane il centro principale per l’acquisto e la vendita di moda usata, ma Nuevo León e Puebla hanno mostrato un aumento significativo della loro partecipazione. Di seguito la distribuzione regionale in termini di acquisti e vendite:

Stato del Messico (24,85%)

Jalisco (8,97%)

Nuovo Leon (5,63%)

Guanajuato (4,93%)

Puebla (3,96%)

Stato del Messico (24%)

Nuovo Leon (14,20%)

Jalisco (7,76%)

Puebla (3,99%)

Guanajuato (3,91%)

La moda di seconda mano sta vivendo un boom senza precedenti in Messico, spinta dal desiderio di risparmiare e da un crescente impegno per la sostenibilità.

Tra i marchi più popolari nel mercato delle pulci messicano ci sono Zara, Shein e H&M. Inoltre, gli articoli più popolari includono abiti, camicette, giacche, pantaloni e scarpe da ginnastica. Anche Nike e Michael Kors hanno guadagnato terreno nelle classifiche di popolarità.

Dal 2016, la piattaforma di acquisto e vendita di abbigliamento usato ha visto più di… Cinque milioni di articoli di modaCiò indica il crescente interesse per l’acquisto di abiti usati. Le previsioni globali indicano che il valore del mercato della moda usata raggiungerà i 48 miliardi di dollari entro il 2027, raddoppiando le dimensioni del commercio al dettaglio tradizionale.

Cecilia Olero, direttrice dell’app nel Paese, ha osservato che la piattaforma ospita attualmente sette milioni di utenti che hanno pubblicato più di 24 milioni di capi di abbigliamento. Si prevede che il mercato in Messico continuerà ad espandersi, con un numero stimato di nuovi utenti che raggiungerà i 600.000 entro la fine dell’anno.

IL Moda usata Sta rivoluzionando il mercato messicano, unendo il risparmio economico ai benefici ambientali. Questo settore non solo offre un’alternativa più economica e consapevole alla moda tradizionale, ma contribuisce anche in modo significativo a ridurre i rifiuti e le emissioni di carbonio.