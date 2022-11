Risto Mejide esplode davanti a una delle performance più surreali di ‘Got Talent’

Il La prima semifinale dell’ottava edizione del programma È in gambada Telecinco, per vivere con il pubblico Due anni dopo, all’indomani della pandemia di coronavirus. Delle quattordici recite presentate, una si è distinta dalle altre per le polemiche che ha creato in seno alla giuria. Soprattutto per Risto Mejide, che ha mostrato il suo dispiacere durante e dopo.

la coppia Bacon!dal Giappone, Ha dato una prestazione straordinaria. Abituati a spettacoli musicali, balli o magia, la coppia è stata sorpresa da un’offerta in loro Un membro riesce a correre, saltare, colpire di testa o parare un rigore in una piccola porta all’interno di una piccola borsa da palestra. Si è persino cambiato d’abito indossando la maglia della squadra spagnola.

Ingrandire È in gamba

Risto Mejide ha messo in chiaro fin dall’inizio la sua volontà di agire premendo il pulsante rosso suo e di Edurne. Lo ha fatto anche con Danny Martinez quando è salito sul palco per prendere parte attiva alla performance. Tuttavia, la sua rabbia è aumentata quando ha dovuto fare il punto su ciò che era accaduto.

“Abbiamo appena assistito alla più grande schifezza televisiva che abbia mai visto. Sto parlando di quello che è successo sul palco. Mi sembra che questo sia sfuggito di mano a un livello straordinario. “Questo è Got Talent. Mi dispiace tanto (scuote la testa). Ti dico una cosa, questo concorso mi interessa, questo è il mio lavoro e la mia dedizione. La nostra responsabilità qui è che le persone di grande talento raggiungano la finale che hanno atteso per tutta la vita. Questo non ha senso‘, si è sistemato visibilmente infastidito.

La valutazione del resto dei giudici

Al contrario, Martinez era completamente immerso nello spettacolo. “Io, in realtà, capisco le tue sciocchezze. Farò il mio lavoro e penso che sia quello che dobbiamo fare. Ed è per questo che voglio proporre il golden pass in tavolaStupito.Un’idea così gradita dal pubblico che cambia leggermente atteggiamento verso il risotto.Lo devo a me stesso per quello che vuole la gente. Se la Spagna volesse il Golden Pass…“.

Tuttavia, Edurne è intervenuta per ricordare che il pubblico poteva decidere da solo quando sarebbe stato il suo turno. «Adesso decidi tu», urlò a Risto per sistemare la faccenda. finalmente, Il duo giapponese non è riuscito a raggiungere la finale Perché né la giuria né il pubblico l’hanno considerata tra le migliori esibizioni della serata.