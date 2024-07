Ristoranti “fast food”, la tendenza salutare del fast food inaugurata da Ferran Adrià e per la quale la Guida Repsol assegna il Premio Soletes

“Buona velocità”, un concetto inventato da Ferran Adrià nel 2004. (Pixel)

Il nostro mondo si muove a un ritmo più veloce. Ciò influisce su tutti gli aspetti della nostra vita, tra cui: foraggio. La prova di ciò è il successo del concetto negli ultimi decenni. Fast food, Uno stile alimentare basato su cibi che si preparano velocemente e che possono essere consumati in modo rilassato e aggraziato. È senza dubbio a Prodotto del nostro tempoE tanta fretta e uno stile di vita frenetico in generale. Tuttavia, il fast food è spesso associato a Cucina di bassa qualitàche viene scelto soprattutto per la velocità e il prezzo, ma non offre molto a livello nutrizionale e nemmeno gastronomico.

Mentre ci godiamo queste opzioni deliziose, veloci ed economiche, c’è un movimento completamente opposto che sta guadagnando forza nella nostra società. Negli ultimi anni, una serie di Tendenze nutrizionali COME comil consumo di prodotti a chilometro zero, i “superfood” e l’emergere di sostituti della carne, tra tante altre proposte di grande interesse. prendersi cura di salute E l’ambiente Come asse principale.

Dall’unione di queste due tendenze emerge un concetto che sta guadagnando popolarità, un’idea nata 20 anni fa ma che Ora sta vivendo il suo momento di gloria. Stiamo parlando di Buono veloce, Che si offre come risposta a una domanda trascendente. Potete fornire cibo veloce, delizioso, economico, sano e di buona qualità?

Questo termine potrebbe essere in voga oggi, ma in realtà ha una storia che risale a due decenni fa. E la persona responsabile della sua creazione non è altro che… Ferran Adrià, capocuoco di ElBulli È una figura di riferimento in termini di alta cucina e innovazione culinaria. Nel suo desiderio di trovare nuovi modi di cucinare, e soprattutto di capire la cucina, lo chef catalano si è posto una domanda: possiamo offrire un pasto veloce, conveniente, sano e di buona qualità? La risposta è stata Buono veloceche è una proposta di restauro che rappresenta “Desiderio di onorare la cucina veloce”.

Ferran Adrià nelle Cucine elBulli, oggi museo. (Louis Jean/AFP)

“In un momento in cui sarebbe ingenuo e fuorviante negare l’evidenza, cioè che i costumi sociali legati all’alimentazione quotidiana sono cambiati rispetto all’alta cucina. Possiamo chiuderci nella nostra torre d’avoriooppure cerchiamo di implementare la nostra esperienza, conoscenza e Lo offriamo alla comunità “Sotto forma di qualità a buon prezzo”, ha detto lo chef. Questa era l’idea originale.

Il concetto è stato adottato prima Catena alberghiera NH in Spagna Dopo aver analizzato i mercati di diversi paesi in tutto il mondo. Nell’hotel ha aperto i battenti il ​​primo locale con questo stile di cucina NH Eurobuilding Madrid. Nel messaggio puoi trovare Hamburger, pollo, gazpacho e uova fritte con patate E una vasta scelta di insalate, tutte fresche e con ingredienti di alta qualità. Ma infine, nel 2010, le sedi di Madrid, Barcellona, ​​Valencia, Las Palmas de Gran Canaria e altre città fuori dalla Spagna sono state chiuse, seguendo la strategia di NH di concentrarsi esclusivamente sull’attività alberghiera.

Ricette per i postumi di una sbornia: il piatto facile e delizioso che la guida Repsol consiglia per riprendersi dopo una notte di festa.

Cosa distingue un normale ristorante fast food da un ristorante focalizzato? Buono veloce? È difficile trovare una risposta chiara. IL Qualità e origine degli ingredientiAbbinare cibi sani o scegliere prodotti a Km Zero sono alcune delle caratteristiche che si ripetono. A differenza del fast food, gli alimenti Buono veloce Sono pensati per essere consumati quotidianamente dai commensali. Stiamo parlando di autoritàpizza con impasto integrale, hamburger di manzo di alta qualità o anche vegetariani, SucchiSpuntini, la zuppa, Colpisci i piatti…sono tutte ricette veloci che si trovano nei ristoranti di quasi tutto il mondo.

In Spagna, affari Buono veloce Sembra essere una miniera d’oro, con nuove opzioni che si aprono quasi ogni giorno. Guida Resol Conosci questi ristoranti con ScarpaÈ una categoria che apprezza quei locali informali che offrono cibo di alta qualità a buon prezzo. “Buoni hamburger e Paninotechepizzerie o insalate informali, sperone Oppure sorge. Dove vai quando vuoi cenare? Tacos, arepas o ramen Oppure un panino tradizionale e “Lo sai che non ti deluderanno.”. È così che la guida definisce la sua raccolta di opzioni fast food di alta qualità, un elenco che quest’anno ha aggiunto nuove raccomandazioni.

E in questa nuova edizione, la guida ha trovato aiuto Chef illustri con Repsol SoulsGrandi chef provenienti da tutta la Spagna che hanno svelato i loro consigli; Pizzerie, hamburgerie, taquerie o anche kebab Dove andare per bere qualcosa e gustare al meglio il fast food di qualità.

Andalusia:

Bacanal Burger (Tomares, Siviglia): Consigliato da Javier Abascal (Lalola)

Burger Thomas (Jaén, Jaén): Consigliato da Pedro Sanchez (Baja)

Capre (Málaga, Málaga): Consigliato da Benito Gomez (Bardal)

PIZZAMORE (Málaga, Málaga): Consigliato da Benito Gomez (Bardal)

GOTTAN GRILL CENTRO (Málaga, Málaga): Consigliato da José Carlos García (Jose Carlos García)

LA CASA DEL BOCADILLO (Fuengirola, Málaga): Consigliato da Diego Gallegos (Solo)

ITALIANINO (Pozoblanco, Cordoba): Consigliato da Carlos Fernandez (Caran Bistro)

LIO URBAN Smash (Granada, Granada): Consigliato da Chicho Gonzalez (Maria de la O)

Leo Urban Smash Burger, a Granada. (Instagram/@yoquierolio)

Aragona:

CASA ESTEBAN (Jaca, Huesca): Consigliato da Toño Fraguas (La Era de los Nogales)

Cantabria:

La Carnaza (Santander, Cantabria): Consigliato da Jesús Sánchez (Señador de Amos)

THE DUKE’S (Camargo, Cantabria): Consigliato da Nacho Solana (Solana)

Castiglia e León:

Basilico e Pomodoro (Zamora, Zamora): Consigliato da Adrian Asencio (Cosio)

EL YUNQUE (Salamanca, Salamanca): Consigliato da Sarah Camara (Casa Pacheco)

LA PEPITA BURGER BAR (Salamanca, Salamanca): Consigliato da Carlos Hernandez del Río (ConSentido)

La Rima (Burgos, Burgos): Consigliato da Ricardo Teminio (Ricardo Teminio)

La Romana Pizza (Valladolid, Valladolid): Consigliato da Victor Martin (Trejo)

THE CARNIVAN SUPERBAR (León, León): Consigliato da Yolanda León e Juanjo Pérez (Cosinandos)

Habanero Taqueria (Valladolid, Valladolid): Consigliato da Victor Martin (Trejo)

Natchez Burger Bar (Avila, Avila): Consigliato da Carlos Casillas (Barro)

(Habanero Taqueria a Valladolid).

Castiglia-La Mancia:

Benedetta Burger (Talavera de la Reina, Toledo): Consigliato da Carlos Maldonado (Gare)

MOFLETE DI JOE BURGER (Cuenca, Cuenca): Consigliato da Jesús Segura (Casas Colgadas)

VIBRA (Cuenca, Cuenca): Consigliato da Jesús Segura (Casas Colgadas)

Catalogna:

La Farina 1792 (Sitges, Barcellona): Consigliato da Mateo Casañas, Oriol Castro e Eduard Zatroche (Enjoy)

OK SARRIÀ (Barcellona, ​​Barcellona): Consigliato da Pere Monje (via Veneto)

XUBA TACOS (Barcellona, ​​Barcellona): Consigliato da Paolo Casagrande (Lasarte)

ROCAMBOLLESC BIKINERIA (Girona, Girona): Consigliato da Camila Ferraro (Supretaplace)

Rusticeria Salvia (Mullerosa, Lida): Consigliato da Joel Castagne (La Boscana)

Ceuta:

Darmando’s Pizza (Ceuta, Ceuta): Consigliato da Hugo Ruiz (Bugao)

Società ufficiale della Navarra:

Siciobella (Pamplona, ​​Navarra): Consigliato da David Jarnoz e Gionni Eccarri (Molino de Urdanez)

EL MOLINO (Larona, Navarra): Consigliato da Edorta Álamo (Arrea!)

Comunità di Madrid:

ANTOÑITA (Madrid, Comunità di Madrid): Consigliato da Mario Sandoval (Cuoco)

Fratelli Figorato (Madrid, Comunità di Madrid): Consigliato da Tonio Pérez (Atrio)

MOMO KEBAB NON KEBAB (Madrid, Comunità di Madrid): Consigliato da Hugo Muñoz (Ugo Chan)

Piatti Fratelli Figurato. (in prestito)

Comunità Valenciana:

Tribeca (Alicante, Alicante): Consigliato da Susi Diaz (La Finca)

Estremadura:

Chi Pizza (Zafra, Badajoz): Consigliato da Carmen Pelez e Javier Gaspe (Acebuche)

KRAST BURGER (Zafra, Badajoz): Consigliato da Carmen Pelaez e Javier Gaspe (Acebuche)

Galizia:

Argentinos Burger (Estrada, A Coruña): Consigliato da Axel Smith (Simbar)

LA ARTESATA (Vigo, Pontevedra): Consigliato da Rafael Centeno (Maruja Limon)

LA ESTACIÓN DE LOMÁN (Ourense, Ourense): Consigliato da Miguel González (Miguel González)

Isole Baleari:

LA CUCINA 62 (Sant Josep de sa Talaia, Ibiza): Consigliato da José Miguel Bonet (Es Ventall)

Paesi Baschi:

DEMAIO PIZZA GOURMET (Bilbao, Bizkaia): Consigliato da Josian Alija (Neroa)

La Moga (Bilbao, Bizcaya): Consigliato da Eniko Atxa (Azurmendi)

DESY (Donostia, Gipuzkoa): Consigliato da Javier Rivero e Jurka Rico (AMA)

DOTTOR (Vitoria, Arrea): Consigliato da Edorta Álamo (Arrea!)

Mangiare dopo (Vitoria, Arrea): Consigliato da Edorta Álamo (Arrea!)

Ristorante Eighty Gate a Vitoria-Gasteiz

Isole Canarie:

Amaki Sushi (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria): Consigliato da Genesee Ferrari (Qué Leche!)

BUDARE FOOD CAFÉ (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria): Consigliato da Jenisse Ferrari (Qué Leche!)

Orsi (San Cristobal de la Laguna, Tenerife): Consigliato da Fernanda Fuentes e Andrea Bernardi (NUB)

Nanis Burger (Fronterra, Tenerife): Consigliato da Marcos Tavio (8 aborigeni)

EL BAIFO STREET FOOD (Santa Cruz de la Palma, La Palma): Consigliato da José Fonte (Casa Osmonda)

Principato delle Asturie:

EL MEDIO LLENO (Gijon, Asturie): Consigliato da Pedro Martino (Pedro Martino)

