Risultati della lotteria Chipazu: chi sono i nuovi milionari?

La Lotteria Nazionale ha parlato: risultati Lotterie di Chibazu sono stati pubblicati. Questi sono i numeri fortunati per questo Mercoledì 6 settembre.

Proteggi bene il tuo bigliettoè molto importante perché è il voucher ufficiale per ricevere il premio in caso di vincita, conservatelo in un luogo sicuro e fate attenzione a non manometterlo.

Ricorda che hai persino 60 giorni di calendario, calcolato a partire dal giorno successivo al concorso corrispondente, per ricevere i tuoi soldi. Decorso tale termine, decade il diritto a ricevere il premio che avrà come destinazione finale la Tesoreria della Pubblica Assistenza della Federazione.

Tutti i premi vengono pagati nella valuta nazionale e secondo le condizioni specificate sul retro del biglietto oltre alle regole dell’estrazione o in questione. La Lotteria Nazionale tratterrà l’imposta in conformità con le disposizioni dell’articolo 163 della legge sull’imposta sul reddito.

Numeri vincenti: 01, 04, 08, 15, 21

Vincitori: 25.231

Denaro consegnato: $ 691.061,83 pesos

Punteggio vincente: 15, 16, 20, 21, 27

Vincitori: 43.091

Denaro consegnato: $ 1.191.069,31 pesos

Chispazo esegue 2 estrazioni al giorno Dal lunedì alla domenicaper potersi abbonare alle seguenti edizioni: scintilla treche si svolge alle 15:00 e Scintilla classicache si svolge alle 21:00

Vincitori del sorteggio Chespazo (Quartoscuro)

Per giocare a Chispazo devi comprare la ruota 10 pesosche contiene cinque caselle contenenti 28 numeri ciascuna, quindi puoi crearle diverse combinazioni. Devi scegliere i numeri con cui vuoi giocare.

Puoi anche chiedere al tuo agente di previsione di inserire i numeri per te nel sistema senza usare la ruota.

Se preferisci lasciare tutto al caso, chiedi al tuo agente di previsione un Chispático e il sistema selezionerà i numeri in modo casuale per te.

Il barattolo disegnerà casualmente palline con i numeri corrispondenti. vincere, I numeri devono corrispondere a quelli selezionati, Minimo con due, se più corrispondenze, il premio aumenta.

Se non ci sono vincitori del primo posto nell’estrazione, la borsa verrà distribuita ai vincitori del secondo posto e se anche i vincitori del secondo posto non hanno due vincitori, la borsa verrà distribuita ai vincitori del terzo posto , e così via.

Lotteria Nazionale della Pubblica Assistenza È un organismo decentrato della Pubblica Amministrazione Federale responsabile dell’estrazione dei premi in denaro.

Le risorse sono destinate all’assistenza pubblicaCioè, prendere i soldi per il governo federale e reindirizzarli per garantire a questi messicani l’uguaglianza e la possibilità di soddisfare da soli i loro bisogni urgenti.

La Lotteria Nazionale ha personalità giuridica e patrimonio propri, poiché non riceve risorse di bilancio dal governo federale, si autofinanzia con le vincite delle sue estrazioni.