Risultati della lotteria Visa 2023 USA (USA): come controllare i risultati se vinci una delle 55.000 carte verdi desiderabili | Stati Uniti | DV-2023 | Globalismo

Milioni di stranieri che hanno presentato domanda per il Diversity Immigrant Visa Program nel 2021 hanno iniziato a ricevere notizie sul fatto che fossero o meno tra i 55.000 selezionati. A partire dal 7 maggio, i richiedenti hanno potuto fare riferimento ai risultati della lotteria dei visti del 2023, secondo l’Ufficio per gli affari consolari degli Emirati Arabi Uniti. stato unito. È stato spiegato in dettaglio che lo strumento ufficiale del circuito è l’unico modo per scoprire il vincitore, poiché non ci saranno e-mail o altri documenti.

Il sito web dell’ufficio stesso ha già consentito di svolgere una funzione Controllare lo stato della voce DV-Disponibile per cercare lo stato di ogni richiedente. Solo È necessario inserire i dati di conferma univoci salvati nel record di immissione DV-2023Fare clic sul pulsante blu intitolato Controlla lo stato di. Questo strumento è l’unico mezzo attraverso il quale i partecipanti verranno avvisati se vengono selezionati.

Ministero degli Affari Esteri anche Metti in chiaro che le persone che non sono selezionate riceveranno una notifica allo stesso modoattraverso Controllo dello stato in entrata. I risultati saranno visibili dal 7 maggio al 30 settembre 2023.

Devi avere i dati a portata di mano per completare il processo. (immagine dello schermo).

Come controllare i risultati se vinci la lotteria della carta verde 2023

Innanzitutto sono necessari alcuni dati per poter accedere alla piattaforma Che fornirà i risultati, questo è il numero assegnato al momento dell’iscrizione alla lotteria, il nome e la data di nascita, nonché il codice di autenticazione indicato dal sistema. Una volta confermato, è sufficiente accedere allo strumento Controllare lo stato della voce DV.

Un fatto importante è che da allora le autorità statunitensi hanno selezionato più di 55.000 beneficiari Non tutti i vincitori sono idonei a completare il processo, poiché vincere è solo un passaggio e quindi l’intera procedura deve essere seguita“Essere selezionati casualmente come specificato non garantisce che riceverai un visto o addirittura sarai in grado di presentare una domanda di visto o programmare un colloquio per il visto”, avverte il dipartimento.

Cosa faccio se vinco la lotteria dei visti 2023?

Se sei uno dei prescelti La persona dovrà eseguire altre azioni guidate dalla stessa funzione del controllo dello stato dell’ingresso DV. Verrai indirizzato a una pagina di conferma che fornirà ulteriori istruzioni, comprese le tasse di elaborazione dell’immigrazione.

In questa foto del 25 maggio 2021, la copertina di un passaporto statunitense è a Washington. (Foto AP/Eileen Putman)

Quindi la conformità deve essere confermata. Tutti i requisiti per provare l’ammissibilità del motivo per ricevere la carta di soggiorno. I passaggi da seguire sono riportati di seguito:

Modulo di file elettronico DS-260 Domanda online per visto di immigrazione e registrazione per stranieri.

Domanda online per visto di immigrazione e registrazione per stranieri. Supera il colloquio consolare di persona Quando il numero del visto è disponibile presso l’Ambasciata o il Consolato degli Stati Uniti specificato nel modulo DS-260.

Cosa porti per il colloquio?

messaggio di appuntamento

Conferma della pagina DS-260

passaporto

Immagini

Risultati della visita medica

documenti giustificativi originali

Traduzione certificata inglese di questi documenti

Tassa di visto

Sii veloce e rispetta tutti i requisiti, oltre a seguire le istruzioni passo passo, Queste sono le principali raccomandazioni per il completamento con successo di questo processo.