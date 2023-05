Risultati delle elezioni dei candidati costituenti in Cile 2023, in diretta | La sinistra cercherà di riconquistare il seggio perso con il Partito Repubblicano

La sinistra cercherà una correzione a Tarapaca, distretto dove il GOP ha conquistato un seggio all’ultimo minuto

Commons, una formazione di sinistra che integra la lista di sinistra unità per il Cileha annunciato che cercherà di “correggere le schede” nella regione di Tarapaca, nel nord del Paese, dove un aggiornamento della circoscrizione elettorale si è concluso con l’abolizione di un seggio alle elezioni per i membri dei consigli costituzionali, in un movimento che ha beneficiato del Partito Repubblicano.

“Sappiamo qual è la posta in gioco: un futuro con diritti e dignità. Pertanto, la presenza delle forze democratiche nel Consiglio costituzionale è vitale e le istituzioni devono chiarire l’esito ed escludere accuratamente qualsiasi illecito”, ha affermato il gruppo. Parte del Fronte Ampio, una coalizione progressista fondata dal presidente Gabriel Borik.

Un cambiamento nello spoglio dei voti a Colchin, comune al confine con la Bolivia colpito dalla crisi migratoria, ha portato Romina Ramos a perdere il posto nel Consiglio costituzionale a favore del repubblicano Sebastian Paragues. Ciò ha portato il partito di estrema destra ad aggiungere 23 membri eletti, lasciando il partito al governo con solo 16.