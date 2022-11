Risultati elezioni USA 2022 in diretta | La Georgia tiene il secondo turno, i repubblicani mantengono il Wisconsin | Elezioni americane

Kentucky tutela il diritto all’aborto, si unisce a Michigan, Vermont e California in un’ondata a favore della libertà di decisione delle donne

Mercoledì mattina, il Kentucky, sulla costa orientale, è diventato il quarto dei cinque stati che proteggono l’aborto negli Stati Uniti, dopo il Michigan, dove i sostenitori della libertà decisionale delle donne hanno ottenuto una vittoria storica introducendo un emendamento costituzionale, e il Vermont e la California , che tutelava tale diritto alla salute riproduttiva.

I risultati delle elezioni in Montana non sono ancora usciti. Lì hanno votato per mantenere viva la legge sulla “nascita”, che obbligava gli operatori sanitari a fornire assistenza medica ai bambini nati dopo un aborto spontaneo. I medici lo criticano per aver impedito loro di fornire cure palliative quando la morte è inevitabile. Con l’80% dei voti contati, n.

Nel Kentucky, dove entrambe le case sono dominate dai repubblicani, hanno emesso sentenze su una legge che mirava a rendere costituzionale il divieto dell’aborto. Come è successo lo scorso agosto in Kansas, un altro stato tradizionalmente conservatore, gli elettori hanno scelto di proteggere costituzionalmente l’aborto.

Questi voti arrivano quasi cinque mesi dopo che la Corte Suprema ha ribaltato un precedente di mezzo secolo stabilito dalla sentenza Uova contro Wade, che ha reso l’aborto un diritto federale. Da allora, dozzine di paesi ne hanno fortemente limitato o vietato l’accesso senza tirarsi indietro.

Alexis McGill Johnson, presidente del Planned Parenthood Fund, la principale organizzazione per la salute riproduttiva negli Stati Uniti, ha dichiarato questa mattina: “Kentucky, Michigan, Vermont e California hanno dimostrato che quando la libertà riproduttiva è in ballottaggio, gli elettori scelgono sempre di controllarlo. I loro corpi, le loro vite e il loro futuro. L’aborto giusto vince. ”

In questa data, per la quale abbiamo viaggiato in Michigan, sveliamo le chiavi di cosa che è stato votato martedì.

