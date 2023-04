Risultati Gana Gato: vincitori e numeri vincenti

Nell’estrazione di oggi, Gana Gato ha distribuito premi per un valore di 361.266,54 pesos (Infobae / Jovani Pérez)

Lo sai subito La combinazione vincente dalla lotteria Vittoria del gatto Il 15 aprile ha emesso una previsione di assistenza pubblica.

Prenditi cura del tuo bigliettoMolto importante perché è il buono ufficiale per riscuotere il premio, in caso di vincita conservalo in un luogo sicuro e cerca di non perderlo.

Ricorda che hai solo 60 giorni di calendario, calcolato dal giorno successivo alla pubblicazione del concorso corrispondente, per raccogliere i tuoi soldi. Trascorso tale termine, scadrà il diritto alla riscossione del premio e la sua destinazione finale sarà la tesoreria della Federazione a favore della pubblica assistenza.

Tutti i premi sono assegnati nella valuta nazionale e secondo le condizioni poste sul retro del biglietto in aggiunta alle regole dell’estrazione o in questione. Le previsioni di assistenza pubblica tratterranno l’imposta in conformità con le disposizioni dell’articolo 163 della legge sull’imposta sui redditi.

IL combinazione vincente dalla lotteria 2527 A Vittoria del gatto Egli è: 01, 02, 04, 04, 01, 01, 04, 04.

In questa occasione, la Lotteria Nazionale del Pubblico Soccorso ha consegnato un totale $ 361.266,54 pesos.

Gana Gato si gioca tre volte a settimana, ogni volta martedì, giovedì e sabatoI premi dell’estrazione vengono annunciati lo stesso giorno successivo alla 09:00..

Vittoria del gatto Si tratta di una grafica numerica basata sul noto gioco “The Cat”. A 10 pesos.

Per giocare, devi compilare otto dei nove jack box con i numeri da uno a cinque. La Lotteria Nazionale ti dà il numero della posizione, quindi non devi inserirlo.

Puoi dettare i numeri che vuoi giocare direttamente all’agente di previsione e li inserirà nel sistema senza che tu debba compilare il volantino.

Puoi anche implementare la modalità Ganagatic, in cui il giocatore lascia i numeri al caso e il sistema li sceglierà casualmente per te.

Per vincere, avrai bisogno di almeno tre numeri specifici per abbinare i numeri della lotteria e questo a sua volta forma delle linee rette come nel gioco tradizionale.

Un’altra opzione è quella di moltiplicare due numeri che formano una linea retta e completare il “gatto” incrociando il jolly al centro, che è il numero che ti dà la Lotteria Nazionale.

Le linee devono essere verticali, orizzontali o trasversali in tre celle consecutive. Vinci da una linea, più linee hai, più alto è il premio.

Lotteria Nazionale della Pubblica Assistenza È un ente decentrato della Pubblica Amministrazione Federale preposto alla conduzione delle estrazioni dei premi in denaro.

Le risorse sono per l’assistenza generalecioè raccogliere fondi per il governo federale e reindirizzarli per garantire l’uguaglianza a questi messicani e la possibilità di soddisfare da soli i loro bisogni immediati.

La Lotteria Nazionale ha personalità giuridica e patrimonio proprio, perché non riceve risorse di bilancio dal governo federale, si autofinanzia con le vincite delle estrazioni che effettua.