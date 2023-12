Risultati Melate Retro 1384: Vincitori e numeri di oggi, sabato 23 dicembre 2023

AÈ tempo di scoprire il risultato atteso del sorteggio Millat Retro nella sua edizione del 1384dove sabato 23 dicembre verrà distribuito un interessante premio.

Dobbiamo ricordarlo La Lotteria Nazionale ha molti giochi Quale Possono farti guadagnare un sacco di soldi. Sebbene Omaggi Come i maggiori e gli speciali, sono i più comuneE ne ha anche altri simili Melate o Melate retròIn Aspettative di assistenza pubblica.

Ciò è stato fatto dopo la fusione riuscita della Lotteria Nazionale e della Prospettiva di Assistenza Pubblica per formare l'entità ora nota come Lotteria Nazionale per la Pubblica Assistenza.

Per quasi 40 anni, l'estrazione di Melate si è evoluta nel tempo in modo che i suoi partecipanti abbiano maggiori possibilità di vincere, motivo per cui in seguito è apparsa la versione chiamata Melate Retro.

Melate Retro e gameplay per provare a vincere

La Lotteria Nazionale si tiene due giorni alla settimana. Si svolgerà martedì e sabato alle 21:00 (ora del Messico centrale), questa volta il 23 dicembre 2023.

Melate si divide in quattro versioni. Il primo è il tradizionale melat, conosciuto semplicemente come melat. La seconda opportunità per competere è Melate Revancha. La terza opportunità presentata è Melate Revanchita. Infine, la quarta opzione per provare a vincere è con Melate Retro.

Ognuno ha il suo modo di svilupparsi e di giocare. Cioè, Melate, Melate Retro, Melate Revancha e Melate Revanchita si basano sulla scelta di sei numeri.

Questi vincitori sono identificati da un vaso rotante con sfere. Le persone responsabili avranno sette aree interiori per formare una personalità. La persona che vince lo farà perché ha segnato sulla scheda elettorale lo stesso numero di sei cifre e il numero aggiuntivo.

Melate Retro e i suoi premi per i partecipanti

Anche in questa occasione, l'estrazione Melate Retro metterà in palio un premio del valore di 5 milioni di pesos, che potrà andare al fortunato vincitore.

Melate Retro consiste nel scegliere una possibile combinazione di sei, sette, otto, nove o dieci numeri, più un numero aggiuntivo. Una volta ottenuto, non dovrai fare altro che pagare dieci pesos per partecipare ufficialmente. Una volta selezionato il concorso Melate Retro a cui desideri partecipare, puoi effettuare la tua scheda elettorale, che può essere richiesta in edicola o presso i chioschi e le agenzie selezionate della Lotteria Nazionale.

La Lotteria Nazionale di Pubblica Assistenza, conosciuta semplicemente come Lotteria Nazionale, è stata fondata nel 1770. Da parte sua, la previsione di Pubblica Assistenza è arrivata nel 1978. Dal 2022, sono state accorpate ed entrambe sono ora una, per questo ora si chiama Lotteria Nazionale. Lotteria della Pubblica Assistenza.

Risultati del sorteggio Melate Retro 1384 del 23 dicembre

Sabato 23 dicembre la Lotteria Nazionale ha pubblicato i risultati preliminari dell'estrazione Melate Retro nella sua 1384a edizione e potete consultarli qui su MARCA MX.

Numeri vincenti per Retro Melat 1384:

aggiuntivo: