Risultati Mondiali 2022: Partita Francia-Australia: sintesi, gol e video del risultato finale della prima giornata dei Mondiali Qatar 2022

Punteggio finale: Francia 4-1 Australia

Ecco il verbale della festa

Francia 4-1 Australia | Minimo 90 + 7 |Gioco finito! I campioni in carica hanno iniziato la loro difesa del titolo con una bella vittoria sull’Australia, che sebbene all’inizio li abbia fatti faticare, non sono riusciti a contenere i Blues, che hanno dimostrato di essere ancora solidi nonostante le sconfitte subite per infortunio. , una squadra veloce, dinamica e molto pericolosa. Senza dubbio, sono ancora una delle squadre favorite per vincere nuovamente il titolo.

Francia 4-1 Australia | 90 + 5 minuti | Aaron Mooy diventa giallo per un contrasto difficile su Theo Hernandez.

Francia 4-1 Australia | 90 + 2 minuti | La Francia vuole i primi cinque, ma l’Australia è già ben adattata in difesa e non ne farà arrivare un altro.

Francia 4-1 Australia | 90 minuti | Aggiunti altri 7 minuti.

Francia 4-1 Australia | 89 minuti | Cambio Francia: Kound e Thuram sostituiscono Kound e Giroud.

Francia 4-1 Australia | 85 minuti | L’Australia fa i cambi: escono Irvine e Atkinson, entrano Degenek e Backus.

Francia 4-1 Australia | 83 minuti | Ignora di nuovo MBAPP! Griezmann gli mette un bel pallone che riceve solo davanti al portiere, ma non riesce a connettere bene e la palla resta nelle mani del portiere.

Francia 4-1 Australia | minimo 80 | Così Mbappe ha festeggiato il suo ventinovesimo gol con la nazionale francese.

Francia 4-1 Australia | Minimo 76 | Anche Deschamps muove i suoi pezzi: escono Chumni e Dimple ed entrano Fofana e Koman.

Francia 4-1 Australia | 74 minuti | I cambi arrivano dall’Australia: escono McGree e Goodwin ed entrano Mabil e Garang Kuol.

Francia 4-1 Australia | Minimo 68 | BUONA FRANCIA! Doppietta di Giroud che eguaglia Thierry Henry capocannoniere della Francia con 51 reti.

Francia 3-1 Australia | Minimo 68 | Dopo aver sbagliato un paio di passaggi netti, il gol è stato finalmente segnato da Mbappe, che si è inserito dopo che l’assist di Dembele ha segnato il suo primo gol a Qatar 2022.

Francia 3-1 Australia | 71 minuti | BUONA FRANCIA! GOOOOL SICURAMENTE PER MBAPPE. In Francia 10 ci ho provato e ora è 3-1.

Francia 2-1 Australia | 66 minuti | L’Australia è salva! Griezmann trova spazio e mette a segno un rasoterra, che viene preso dal difensore sulla linea di porta.

Francia 2-1 Australia | Minimo 64 | Grande partita di Antoine Griezmann questo pomeriggio. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha avuto un ottimo legame in attacco con Mbappe e Dembele.

Francia 2-1 Australia | 60 minuti | Ancora una volta, Mbapp resta vicino. Il giocatore del Paris Saint-Germain riceve un servizio da Griezmann, lasciandolo solo davanti a Ryan, ma il suo tiro va a lato.

Francia 2-1 Australia | 56 minuti | L’Australia sta facendo la differenza. Duke, appena rimproverato, se ne va e Cummings prende il suo posto.

Francia 2-1 Australia | Minimo 55 | Il primo cartellino giallo della partita è stato preso da Mitchell Duke of Australia.

Francia 2-1 Australia | Minimo 52 | Questa è stata la metà delle forbici di Jerrod con cui oggi ha provato ad aumentare il suo bottino.

Francia 2-1 Australia | Minimo 50 | Che bel gol avrebbe mandato Jirou. Hernandez crossa dalla sinistra e l’attaccante del Milan mette a segno un’insolita mezza sforbiciata che finisce a lato.

Francia 2-1 Australia | 45 minuti | Inizia la seconda parte! Al momento non ci sono cambi per nessuna squadra.

Francia 2-1 Australia | Minimo 45 + 6 | La prima parte è finita. I campioni del mondo hanno faticato all’inizio ma sono riusciti a recuperare con i gol di Rabiot e Giroud per prendere il pieno controllo della partita.

Francia 2-1 Australia | Minimo 45 + 2 |L’Australia è vicina al pareggio! Irvin riceve un bel cross e lo manda di testa sul palo sinistro.

Francia 2-1 Australia | 45 minuti |6 minuti aggiunti!

Francia 2-1 Australia | Minimo 44 |Quello che ha perso MBAPP! Griezmann manda un cross insolito da fuori, e il giocatore del Paris Saint-Germain riesce a concludere da solo davanti a Ryan, ma il tiro dell’attaccante finisce a lato.

Francia 2-1 Australia | Minimo 41 | Mbapp prende contatto con Griezmann e calcia a lato del palo destro dal limite dell’area.

Francia 2-1 Australia | Minimo 40 | La Francia controllava completamente il partito. I Blues non solo si accontentano di controllare la palla, vogliono anche più gol e provano su entrambi i lati.

Francia 2-1 Australia | 39 minuti | Mbappe, che sta segnando bene, esce di corsa e manda un servizio a Dimple, che finisce sopra la porta quando non arriva in forma.

Francia 2-1 Australia | 37 minuti | A Jiro manca il suo sosia! L’attaccante ha ricevuto un cross basso da Dimple, ma lo ha mandato con forza sopra la porta avversaria.

Francia 2-1 Australia | 33 minuti | L’Australia perde palla all’inizio e Rabiot fa un ottimo passaggio per Giroud per ribaltare la partita. Giroud raggiunge quota 50 gol in Francia.

Francia 2-1 Australia | 32 minuti |BUONA FRANCIA! GOOOOOL DE GIROUD E LA FRANCIA SONO SUL MARCHIO.

Francia 1-1 Australia | 30 minuti | Siamo entrati in partita 30 minuti dopo e dopo il gol la Francia ha ripreso fiducia. Vanno di più.

Francia 1-1 Australia | Minimo 28 | La Francia ora sa come sfruttare il corner e, anche se all’inizio non c’è pericolo, Theo mette a segno un tiro ben piazzato e lo juventino insacca di testa aprendo le marcature per i Blues.

Francia 1-1 Australia | Minimo 27 | BUONA FRANCIA! Rabiot Press lo è. Respira campione del mondo.

Francia 0-1 Australia | Minimo 22 | Un’altra mossa pericolosa dall’Australia. Duke si fa spazio e manda un bel tiro dalla distanza che arriva vicinissimo al palo destro. La palla taglia il traguardo.

Francia 0-1 Australia | 18 minuti | Anche se sembra difficile da credere, l’Australia rende la partita molto difficile per la Francia. Indipendentemente dal gol, evita qualsiasi accesso pericoloso degli eroi e trova spazi per andare in contropiede.

Francia 0-1 Australia | 15 minuti | Mbappé sta facendo una buona idea a sinistra. Cerca un cross che vada in area di rigore, ma non trova nessun compagno che chiuda il gioco.

Francia 0-1 Australia | Minimo 12 | Primo cambio per la Francia. Lucas Hernandez non ha potuto continuare e suo fratello Theo ha preso il suo posto.

Francia 0-1 Australia | 10 minuti | Brutte notizie per la Francia. Oltre al gol, Lucas Hernandez si è infortunato quando Leckie ha servito Goodwin. Il giocatore del Bayern Monaco ha mostrato fastidio al ginocchio destro.

Francia 0-1 Australia | 10 minuti | Gli australiani sorprendono i campioni del mondo con uno straordinario game changer. Matthew Leakey arriva sulla destra e serve un gran servizio a Goodwin che riesce a chiudere la tenaglia per mandare la palla sopra la porta di Lloris.

Francia 0-1 Australia | Minimo 9 |Australia GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Goodwin Goole. Che sorpresa per il campione del mondo.

Francia 0-0 Australia | minimo 5 | La Francia riprende possesso palla, e con una grande giocata sulla fascia destra Mbappé prova ad entrare in area di rigore, ma la difesa australiana riesce a togliergli palla.

Francia 0-0 Australia | minimo 3 | L’Australia entra per la prima volta nell’area avversaria e Riley McGarry manda un tiro dalla distanza alle spalle di Lloris.

Francia 0-0 Australia | minimo 0 | La partita inizia, e con essa la difesa del titolo di Francia!

Qatar 2022 ne ha forniti alcuni incredibili festeggiamenti pre-partita, Eccone un esempio:

Questi sono undici degli australiani: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowleys, Behesh; Irvine, Moy, McGarry; Goodwin, Doc e Leakey

La squadra confermata per la Francia

Emerge così il campione del mondo: Lloris; Pavard, Konat, Upicano, Lucas; Tchwamini, Rabiot; Dembel, Griezmann, Mbabbe e Jiro.

Così è arrivata la Francia

Non c’è dubbio che la Francia sia una delle squadre favorite per ripetere il titolo. Tuttavia, dobbiamo vedere come la perdita del Pallone d’Oro, Karim Benzema, solo due giorni fa li colpisca emotivamente. Il giocatore del Real Madrid sta vivendo un momento meraviglioso nel calcio, e dopo aver saltato Russia 2018 cercava la sua ‘rivincita’ in Qatar. Un’altra sconfitta dell’ultimo minuto per gli europei è stata quella di Christopher Nkunku, che si è aggiunta alle sconfitte già previste di Pogba e Kant.

Ecco come si arriva in Australia

L’Australia ha deciso qualche anno fa di cambiare la sua federazione in Confederazione Asiatica per alzare le sue richieste e un ragazzo che glielo chiedeva, perché per arrivare ai Mondiali dovevano andare alle qualificazioni contro il Perù, appartenente alla CONMEBOL e sebbene i sudamericani erano i favoriti, gli australiani sono riusciti a mantenere il biglietto.

Prima di scaldare i motori per la partita Francia-Australia, vi invitiamo a farlo Consulta qui il programma delle sedi dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo tre giorni di attività, ci sono già gruppi che hanno completato il primo giorno.

attuale I campioni del mondo compaiono per la prima volta in Qatar 2022. Selezione Francia vs Australia Allo Stadio Sud, nell’ambito dell’attività del quarto gruppo, due ore fa Danimarca e Tunisia si sono scontrate In un duello finito anche senza gol. Come previsto, la squadra guidata da Didier Deschamps parte come favorita per questa partita, tuttavia, Dopo aver assistito all’incontro tra Argentina e Arabia, Tutto può succedere in questo spettacolo.