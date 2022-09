Risultati referendum Cile 2022, live | Il rigetto della nuova costituzione finisce in tutte le regioni del Paese

Un progetto costituzionale visto da voci esperte e non come un progresso progressista senza precedenti, lodato a livello internazionale per aver incluso una serie di diritti sociali urgenti e in dialogo con le sfide e le richieste del mondo contemporaneo, non è riuscito a convincere la maggioranza del popolo cileno. .

I sondaggi erano chiari riguardo all’escalation della disapprovazione, quindi, a rigor di termini, non dovrebbe sorprendere che le aspettative siano state soddisfatte. Tuttavia, chi ha votato “d’accordo” con gioia e speranza – chi si è accontentato di una vittoria di misura – si chiede come sia successo. Non cosa è successo, ma come. Come ha potuto vincere il rifiuto con tanta forza? Nella domanda, come nella domanda, non c’è inganno per chi ipotizza ad alta voce. Potrebbe essere che la stragrande maggioranza del Paese non sia d’accordo con i diritti sociali proposti? O forse a causa del voto obbligatorio, i cittadini hanno votato ignari del progresso civile che questa proposta rappresentava? Che, nonostante si trattasse di un top seller, il testo non fosse realmente compreso? Che la maggioranza del paese l’ha rifiutata perché temeva che saremmo diventati comunisti, una nuova Cuba o un Venezuela? Perché alcuni non vogliono condividere i loro privilegi? Perché in Cile i popoli indigeni non sono riconosciuti come nazioni?

Leggi l’articolo completo qui

nella foto da Paolo Sahuenza Per Reuters, un sostenitore della disapprovazione celebra i risultati della consultazione.