“Ritorno in Italia? È una bugia assoluta.”

L’origine del rappresentante Alexander Gomez Nelle ultime ore in Spagna sono circolate voci secondo cui l’Argentina potrebbe tornare al calcio italiano. Ma nonostante ciò, Pappu ha dovuto parlare in previsione di quella lotta Siviglia E la Dinamo ZagabriaDi Europa LeagueE lo davo per scontato.

“Allora ci è semplicemente venuto in mente. Non so da dove provenga. Sì, è venuto il mio rappresentante. Ieri era il mio compleanno. Il messaggio è completamente falso. Amo la Spagna, amo Lalika e amo Siviglia ”, ha dichiarato Babu con il suo stile sobrio tra le risate.

Pappu e Aguna in allenamento a Siviglia.

D’altra parte, il volano Scegliere Era entusiasta del ritmo della sua squadra (è la seconda in campionato, quattro punti dietro il Real Madrid) e punta a fare una mossa forte a livello continentale: “Vedremo fino a che punto potremo spingerci in entrambe le partite. La squadra è ambiziosa e vuole arrivarci da entrambe le parti il ​​più possibile, vediamo fino a che punto andiamo. Mi ispira giocare la finale in casa”.

Siviglia, Vincitore massimo del concorso con sei titoli, Sempre uno dei candidati. “Sappiamo che questa è una partita molto comoda per il Siviglia, cercheremo di andare il più lontano possibile, partiamo da casa e ovviamente il popolo del Siviglia è molto entusiasta della partita e sappiamo che è molto buono. È importante per tutti. Andremo in Croazia e cercheremo di vincere domani”.

Infine, in connessione con il suo buon momento personale, il Papa ha aggiunto: «Cambio ruoli, L’allenatore mi dà fiducia e mi sento bene in squadra. Sono un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante nello sport e mi sento bene fisicamente.

