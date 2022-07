Rivela un autoritratto mai visto prima di Vincent Van Gogh

Un selfie mai visto prima di Van Gogh che si affaccia sui laboratori della National Gallery in Scozia

Vincent Van Gogh È uno dei pittori Il più famoso e il più controverso per l’arte moderna. L’artista olandese È meglio Secondo Enciclopedia Britannicaè il secondo migliore dopo Rembrandt. Il suo lavoro era il postimpressionismo cWash per l’arte come la conosciamo oggi. Tra le sue opere più famose Una notte stellata. Tra le sue opere spiccano anche gli autoritratti, come dipinto nel 1889 E chi ha detto al fratello:

“Avrai bisogno di studiare il grafico per un po’. Spero che noterai che la mia espressione è diventata più calma, anche se i miei occhi hanno lo stesso aspetto insicuro di prima, o almeno così mi sembra.”

scoperta inaspettata

Ora, a più di un secolo dalla sua morte, i curatori delle Gallerie nazionali scozzesi hanno trovato a L’autoritratto senza precedenti di Van Gogh. La scoperta è avvenuta durante l’assunzione Immagini a raggi X Dall’immagine intitolata capo contadino (1885). Durante l’esame, i curatori si sono imbattuti sguardo d’artista.

“E’ stato assolutamente incredibile”, ha detto Leslie Stevenson in soggezione per questo momento. Vincent Van Gogh è apparso davanti ai suoi occhi.

Stephenson, un esperto nella conservazione della pittura, dice anche che “non si aspettavano molto da questo umile dipinto”, riferendosi al ritratto della donna. Tuttavia, nel Dietro e sotto strati di cartoncino e colla È stato trovato l’autoritratto dell’artista.

“Momenti come questo sono estremamente rari” Egli ha detto Capo curatore dell’arte francese a NGS, Francesco Fowl. “Abbiamo scoperto un’opera sconosciuta di Vincent Van Gogh, uno degli artisti più importanti e famosi al mondo.”

in pubblico

La preziosa squadra che custodisce la volontà Sforzo enorme Separare il selfie dal lavoro, è un compito molto complicato poiché cercarlo Non danneggiare nessuno dei due pezzi.

“Scoprire un nuovo business è straordinario”, dice Stevenson nella sua intervista. custode. “Tutto ciò che ci dà maggiori informazioni sull’artista è un enorme vantaggio e mostra solo il vantaggio dell’analisi tecnologica, che possiamo ancora trovare cose nuove”.

L’opera sarà esposta in mostra Gusto dell’Impressionismo che si terrà Galleria Nazionale Scozzese. I visitatori potranno vedere l’autoritratto di Van Gogh grazie al light box appositamente realizzato per l’opera, che esporrà il suo ritratto. Immagine a raggi X.

