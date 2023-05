Rivelano per la prima volta di cosa è fatto il “nucleo” della luna

Un gruppo di ricercatori delle istituzioni scientifiche francesi ha rivelato la composizione della struttura interna della luna, cinquant’anni dopo aver effettuato le prime missioni spaziali sul nostro satellite naturale, secondo quanto riferito dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS, per il suo acronimo in francese ).

Lo studio, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista Nature, rileva che il globo ha un nucleo interno solido circondato da un nucleo esterno liquido simile al nucleo terrestre. Mostra anche che questo strato geologico interno, costituito da un minerale con una densità prossima al ferro, ha un diametro di circa 500 km, che è circa il 15% del volume totale della luna.

Gli scienziati hanno spiegato che il nucleo esterno liquido era stato precedentemente determinato con vari metodi legati al movimento rotatorio della luna, ma il nucleo interno non era stato localizzato a causa delle sue piccole dimensioni. La nuova ricerca ha dimostrato la sua esistenza utilizzando i dati sia delle missioni spaziali che della portata del laser lunare.

Hanno anche fornito prove per spiegare la presenza di materiali ricchi di ferro sulla superficie della luna. Gli specialisti suggeriscono che ciò sia dovuto al fenomeno noto come “inversione del mantello lunare”, che è il movimento del materiale all’interno dello strato intermedio tra il nucleo e la crosta che si è verificato durante il processo evolutivo della luna.

Come è avvenuto questo fenomeno?

La ricerca indica che il materiale che è salito in superficie ha prodotto rocce vulcaniche che hanno finito per depositarsi nella crosta lunare. Successivamente, questo materiale era molto denso rispetto al materiale della crosta circostante, quindi è sprofondato fino al confine nucleo-mantello.

“I risultati dello studio aiuteranno a migliorare la nostra comprensione della scala temporale geologica dell’evoluzione della luna”, ha osservato lo scienziato del CNRS Arthur Breaud, che ha sottolineato, “La presenza di un solido nucleo interno potrebbe contribuire a una migliore comprensione della cessazione del lunare campo magnetico.”

I ricercatori concludono che questi risultati “supportano uno scenario di capovolgimento globale che fornisce informazioni sostanziali sulla scala temporale del bombardamento lunare nel primo miliardo di anni del sistema solare”.