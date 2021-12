Rivelate 24 nuove auto che arriveranno nelle prossime stagioni

molto tempo fa ispirazione a partire dal Forza Orizzonte 5 Durante l’E3 2021 Sapevamo che questo circuito si sarebbe svolto in Messico E questo, come sempre, ci porterà più di quel distinto realismo e più velocità. Quello che non sapevamo è che questo gioco annuncerà presto una nuova linea di 24 auto che arriverà nei prossimi mesi.

A causa dell’ultimo aggiornamento del gioco, Playground Games ha parlato di cosa accadrà dopo con il suo sistema stagionale. stagioni in Forza Orizzonte 5 Sono cicli di quattro settimane (ognuno con una stagione diversa: primavera, estate, autunno e inverno) in cui arrivano nuovi eventi e più contenuti.

Tutte queste attività aiutano a raccogliere punti per acquistare, tra le altre cose, nuove auto che verranno da te Forza Orizzonte 5. Secondo il live streaming di Playground Games, tra la Stagione 2 (9 dicembre) e la Stagione 3 arriveranno circa 24 nuovi modelli.

Auto che arriveranno nella seconda stagione di Forza Orizzonte 5

Di seguito, puoi vedere un elenco di tutti i veicoli in arrivo nella Stagione 2. È interessante notare che ci sono il Peel 50 e il Peel Trident, che probabilmente non raggiungeranno molta velocità ma hanno un design molto speciale:

Lamborghini Espada S3.

Ferrari J50.

Ferrari Monza SP2.

Lamborghini Huracán Evo.

Lamborghini Aventador c.

Ferrari 599 GTO.

Maserati 8 CTF.

Lamborghini Aventador SVJ.

Ferrari 575m Maranello.

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante.

Pelare P50.

Buccia di tridente.

L’arrivo delle auto nella terza stagione

Dopo la fine della seconda stagione del suo ciclo, questo elenco di veicoli arriverà nel gioco:

Audi TT RS.

Toyota Hilux Arctic Trucks AT38.

Giaguaro XJ13.

Dunkerfurt D8 GTO.

Toyota Celica SSI.

Ford Mustang Mach 1.

Jaguar XK RS GT.

Opel Lotus Carlton.

Jaguar XJ220 S TWR.

Ferrari FXX-K Evo.

Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37.

Zenvo TS1.

Fonte: giochi da parco giochi