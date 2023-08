RIVELATI I VINCITORI DEI GEEKNETIC READER AWARDS 2023

Dopo aver raccolto tutti i voti fatti da lettori e follower GEEKNETICO Hai inviato mentre la durata è in corso, abbiamo già preparato l’elenco dei vincitori in GEEKNETIC Reader Awards nella sua edizione 2023.

Attraverso più di 40 categorie, i lettori hanno scelto i tuoi marchi tecnologici preferiti di tutti i tipi di componenti e dispositivi elettronici, assegnando il premio e facendoti vedere in prima persona lo stato del mercato tecnologico in Spagna e le aziende più importanti apprezzate dagli utenti.

Come ogni anno, i voti PREMI DEL LETTORE GEEKNETIC 2023 Rappresentare la rappresentanza spagnola di Premi dei lettori EHA affiliato Associazione europea di strumentazione. Questi premi che tengono conto dei voti di milioni di lettori dei media che lo compongono EHAsarà rivelato il 31 agosto durante l’evento faccia a faccia che si terrà nell’ambito di IFA Berlin 2023.

In questa versione Intel si riprende il premio come miglior produttore di processori per desktop e laptop, Snapdragon è il brand preferito dagli utenti per le CPU degli smartphone. NVIDIA continua a dominare nelle GPU, mentre ASUS e Corsair condividono una serie di premi in varie categorie, tra cui l’ASUS ROG Ally per il prodotto di gioco dell’anno. Da parte sua, Apple prende il premio da Xiaomi sia negli smartphone che nei dispositivi indossabili, e Seagate fa lo stesso con WD nei dischi rigidi.

Successivamente, vi lasciamo con l’elenco dei vincitori dei GEEKNETIC Reader Awards 2023!

VINCITORI DEL PREMIO GEEKNETIC READER 2023

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!