Rivelato il design di Apple Watch 8, questa volta ci saranno dei cambiamenti | Strumenti

È abbastanza chiaro che la nuova generazione di orologio Apple sarà uno di Compagni di viaggio che riceveranno iPhone 14 In mostra a settembre. Inoltre, si ritiene che saranno operativi tre modelli, di cui uno specificamente destinato a chi esercita regolarmente. Bene, è stata riconosciuta la foto che ci permette di vedere esattamente come appare il design di questo indossabile.

Per molto tempo si è speculato sulla possibilità cambiamento di aspetto Dall’hardware, e sembra che accadrà questa volta (molti hanno indicato l’Apple Watch 7, che è attualmente nei negozi, scelto perché ciò accada… ma a quanto pare non lo era). La verità è che sembra che l’azienda nordamericana abbia preso la decisione di dare allo smartwatch un nuovo look, ma senza rompere l’estetica che propone da tanto tempo.

Modifiche che avverranno in Apple Watch 8

Uno dei grandi cambiamenti Arriverà cosa fare con Schermo. Questo non offrirà più una finitura curva come prima e passerà a completamente piatto Ti farà sentire diverso quando guardi il dipinto senza peggiorare il display. A questo si aggiungerà quello Square sarà molto di più, con qualche spigolo morbido negli angoli, ma perfettamente piatto. Cioè, sarà più quadrato, il che ti darà una sensazione diversa quando guardi lo smartwatch.

È vero che un rinnovamento del design dell’Apple Watch è essenziale e la pandemia potrebbe aver ritardato l’idea che Apple l’avrebbe avuto. Il fatto è che l’ottava generazione di questo orologio intelligente sarà più angolato, quindi si adatterà maggiormente ai tempi attuali. E tutto questo, senza perdere la qualità finale dove si trova l’alluminio e senza aumentare il gradino – quindi l’ergonomia rimarrà molto buona -.

Si sa qualcos’altro dell’orologio

Senza molti dati disponibili al momento su ciò che ci si aspetta dall’Apple Watch 8, a parte la nuova versione di watchOS (nello specifico la nona), indica miglioramenti in termini di funzionalità. Così, ad esempio, verranno incluse nuove possibilità, come il potere Prendi la temperatura Oppure conoscere l’attività fisica in modo più efficace. Certo, per confermare tutto ciò, aspetteremo settembre, forse il tredici di quel mese.