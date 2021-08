River City Girls 2 dai creatori conferma due nuovi personaggi: Marian (Double Dragon) e Profi (River City Ransom: Underground)

I giochi a tiratura limitata sono stati protagonisti Un evento interessante all’E3 2021, dove ha annunciato fino a 30 nuovi giochi che arriverà in forma fisica. sarà uno di loro River City Girls 2, Il Il tanto atteso sequel di Beat It è uscito nel 2019 Per PS4, Xbox One e Switch e PC.

Eroine da campionato e con l’estetica della nostalgia degli anni Ottanta, Questo nuovo titolo sviluppato da Wayforward arriverà nel 2022 su PC e tutte le console. Al momento, il cast precedente è stato completamente confermato… più due nuove aggiunte.

Confermato l’account Twitter ufficiale di River City Girls 2 2 nuovi personaggi giocabili, che si uniscono al cast attuale. Non solo, ma Ci sono due belle arti per noi per dare un volto a queste due donne molto esuberanti, che distribuirà le nuvole in diversi scenari 2D.

Chi è pronto per alcune nuove informazioni su River City Girls 2? Innanzitutto, abbiamo una rivelazione ufficiale di due nuovi personaggi giocabili che si uniranno al cast attuale: Surprise! Sono Marianne (dalla serie Double Dragon) e Provie (da River City Ransom Underground). Scommetto che non indovinerai mai! pic.twitter.com/JAsCK74ybu – WayForward (WayForward) 19 agosto 2021

“Chi è pronto per le nuove informazioni su River City Girls 2? Innanzitutto, abbiamo una rivelazione ufficiale di due nuovi personaggi giocabili che si uniscono al cast attuale: Sorpresa! Sono Marianne (dalla serie Double Dragon) e Provie (da River City Ransom Underground). Scommetto che non l’avresti mai immaginato!“.

riguarda Marianne e Brophy. Il primo è un personaggio tratto dall’epopea doppio drago, noto per essere L’amico di Billy Lee Nel famoso franchise di combattimento. Puoi vedere come saresti in River City Girls 2 nell’immagine principale di questo articolo.

D’altra parte abbiamo brofi, Un personaggio tratto da un videogioco River City Ransom: metropolitana, una versione aggiornata di uno dei grandi classici NES. Di seguito puoi vedere alcune delle illustrazioni dei personaggi nel tanto atteso sequel di River City Girls 2.



Il compagno compatto per giocare ovunque. Costruito per giocare comodamente per ore, con connettività wireless e una batteria ricaricabile di 40 ore per giocare più a lungo. Licenza ufficiale Nintendo!

Al summenzionato evento Limited Run Games, la prima copia fisica è stata Ragazze della città del fiume per PlayStation 5. Da parte sua, Questo sequel arriverà in formato fisico su PS5, PS4 e Nintendo Switch, Mentre Su Xbox e PC arriveranno solo in digitale.

Fonte: strada da percorrere