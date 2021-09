River Plate e Boca Juniors si affrontano domenica mentre i tifosi tornano negli stadi in Argentina | calcio | Gli sport

Dopo 18 mesi senza spettatori sugli spalti a causa del COVID-19, i tifosi torneranno sugli spalti nell’ambito della riapertura delle attività.

River Plate, unico compagno del leader Talleris, E boca juniores, Alla sua ultima possibilità di unirsi alla lotta per il campionato, Si affronteranno questa domenica nella Super Classic Calcio argentino, nel ritorno del pubblico negli stadi argentini.

Il River-Boca ha catturato tutta l’attenzione nel 14° appuntamento Dal primo torneo.

dopo, dopo 18 mesi senza pubblico in tribuna A causa della pandemia di COVID-19, i tifosi torneranno negli stadi di prima classe Parte delle attività di riapertura Il governo lo ha ordinato a causa del famigerato miglioramento delle condizioni di salute in Argentina.

Autorizzare il permesso Ospita fino al 50% della capacità dello stadioQuindi, il fiume potrà contare sull’appoggio di alcuni 36000 tifosi sugli spalti del Monumental, che recentemente si è ampliato nei pezzi di ricambio a 72.000.

River e Boca giocheranno Quinto Super Classico finora nel 2021, Ma sarà il primo in ambito archeologico.

Prima hanno giocato tre volte alla Bombonera – per il Coppa Diego Maradona e due volte per Coppa di Lega Pro– e il resto per Coppa Argentina Che si è giocato allo stadio Ciudad de La Plata.

dopo, dopo un Classici orfani del 2020L’evento è tornato con tutto quest’anno in quanto ha prevalso la parità con quattro pareggi: 2-2 il 2 gennaio, due pareggi 1-1, mentre la Coppa Argentina si è conclusa 0-0.

molto uniforme

Nel mezzo di quelle relazioni era così Boca che ha festeggiato le chiavi mano nella mano, dove ha eliminato il suo acerrimo nemico ai rigori nei quarti di finale di Coppa di Lega, e recentemente, il 4 agosto, anche Ha vinto da undici metri negli ottavi di Coppa d’Argentina.

Anche se Marcelo Gallardo, allenatore del River dal 2014, ha dovuto abusare del Boca nei cross eliminatori internazionali, La tristezza è stata a livello locale anche negli ultimi anni E infatti, a causa dei campionati nazionali, il River non festeggia contro gli “xeneizes” dalla stagione 2010.

però Gallardo, ha vinto sette titoli internazionali, di cui due LibertadoresNon ha raggiunto lo scettro del campionato argentino come River DT.

“I classici arrivano nel nostro campo e con la nostra gente. Sarebbe così bello vivere questo e così emotivamente, Perché non lo viviamo da molto tempo. Sarà davvero toccante incontrare di nuovo i nostri fanGallardo è emozionato.

Il fiume Bukka promette emozioniInoltre, poiché entrambe le squadre stanno raggiungendo entrate elevate, con il “Milionario” che ha vinto sei delle sue ultime otto partite nel campionato 2021 e Bocca che raggiunge anche in modo uniforme, con una striscia di cinque vittorie e due pareggi.

In ogni caso, Le aspettative sono diverse. River è secondo in campionato, a due punti dal leader Talleyris e punterà a certificare il suo status di candidato, mentre Il Boca è sesto, otto unità dietro al leaderE solo la vittoria lo terrà nella battaglia per la corona.

molto Entrambi hanno l’ambizione di qualificarsi per la Copa Libertadores 2022 E per questo fiume è obbligato a ottenere primi e secondi posti in campionato, mentre Il Boca, con meno ambizioni in campionato, ha un’altra possibilità di raggiungere le semifinali della Coppa d’Argentina.

Si giocherà un super classico Domenica dalle 17:00 ora locale (15:00 dall’Ecuador) poiché la data più importante inizierà venerdì con le partite Federazione Aldosivi e Lanús-Central Córdoba, e proseguirà sabato con Godoy Cruz-Newell, Platense-Patronato, Uragano dell’Arsenale Atlético Tucumán-San Lorenzo e Phillies Indipendente.

Domenica suoneranno anche loro Ginnastica e scherma – Sarmientoe Rosario Central-Argentinos e Gara studentesca, e sarà chiuso lunedì con Laboratori di Difesa e Giustizia E Colon Banfield.

Ecco le sedi della Premier League argentina: