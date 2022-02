Rivian Gear Guard, nuovo sistema di monitoraggio per i modelli R1T e R1S

Le auto elettriche portano con sé molte funzioni davvero interessanti. Uno dei più famosi è il controverso Tesla Autopilot, ma ce n’è un altro, sempre realizzato da californiani, degno dell’attenzione di tutti. In giro Sistema Tesla Sentry, che si attiva con l’auto parcheggiata e avvisa il proprietario quando qualcuno si muove “stranamente”.

Non c’è dubbio che è un sistema molto interessante che può tenere gli amici di altre persone fuori dalla nostra macchina. perché, Rivian ha dato un’occhiata più da vicino all’idea e ha sviluppato il proprio sistema per i modelli R1T e R1S.con alcune aggiunte aggiunte per migliorare il sistema che già sembra funzionare al meglio.

Sistema molto simile a Tesla, con una piccola aggiunta

Rivian si è preso cura del sistema Tesla e ha elaborato una propria proposta chiamata Gear Guard. sul principio, Funziona come una Tesla Sentry, utilizzando le telecamere dell’auto per monitorare l’ambiente circostanteanche se sono state apportate alcune modifiche, come previsto.

D’altra parte, al posto di HAL9000, l’intelligenza artificiale che è protagonista nella saga spaziale del libro (e del film) del 2001, in Rivian R1T e Rivian R1S, sullo schermo compare un personaggio simile a uno yeti, ma vestito con una giacca e anche un cerchietto sportivo, per avvertire il mocassino di essere osservato. Il sistema si attiva quando una persona si trova entro 60 cm dal veicolo E quando ciò accade, invia un messaggio al proprietario sul cellulare, mentre inizia a registrare ciò che sta accadendo intorno a lui. Inoltre, secondo Rivian, il sistema è programmato per non essere attivato da animali o biciclette.

Un cavo per trasportare oggetti nell’area di ricarica, che ha anche una propria fotocamera

La novità rispetto al sistema Tesla, oltre al personaggio di cui sopra, è Rivian Aggiungi un cavo speciale per trasportare oggetti nell’area di ricarica. Misura 4,27 metri di lunghezza, è realizzata in acciaio intrecciato e una giacca in nylon intrecciato. Questo cavo è collegato al sistema di monitoraggio e se viene tirato o manomesso, il sistema Gear Guard avvierà il lavoro di registrazione e monitoraggio.

