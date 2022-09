Rivivi il momento emozionante in cui il figlio di Taylor Hawkins sale sul palco con i Foo Fighters

Non ci sono pochi momenti meravigliosi prima Omaggio a Taylor Hawkins, che si è tenuto il 3 settembre a Wembley, Londra. Una delle più chiacchierate ed emozionanti è stata, senza dubbio, l’apparizione di Shane Hawkins, il figlio di Taylor, che ha voluto onorare la memoria del padre interpretando “mio eroe“.

Il sedicenne era responsabile della batteria quando si trattava di contrastare la canzone del 1997, che aveva già eseguito, tra l’altro, lo scorso luglio. Foo Fighters è stato responsabile della copertura con i suoni e il resto dell’hardware della canzone.

dopo il batterista Omar Hakimtoccato “Aurora” di David BowieLa canzone preferita di Taylor Dave Grohl Prese il microfono per dire quanto segue: “Ora, abbiamo il ragazzino. Lascia che te lo dica, non credo di aver mai visto nessuno suonare la batteria così forte come questo ragazzo. Ma a parte questo, è un membro della nostra famiglia e dovrebbe essere qui stasera con tutti noi e penso che abbia senso che venga a giocare con noi stasera”.

Una foto di Shane e suo padre è stata portata sul grande schermo quando il giovane batterista ha iniziato a suonare The Color and the Shape. A proposito, Shane ha concluso la sua esibizione con una fenomenale esibizione da solista.

L’evento si è distinto per l’apparizione speciale di artisti di nicchia Lars Ulrich (Metallica), Brian Johnson (AC/DC), Paul McCartney (The Beatles), Brian May e Roger Taylor (Queen) o Liam GallagherTra i tanti che si sono presentati tutta la notte. L’evento è durato più di 5 ore.

Il TTributo ai concerti di Elor Hawkins essi saranno “Due eventi globali che celebrano l’eredità e la musica di una leggenda del rock”, come menzionato sul sito web di Foo Fighters. Una delle onorificenze, come dicevamo, è avvenuta a Londra sabato scorso, mentre la seconda si svolgerà il 27 settembre al Kia Forum di Englewood, in California.

Foo Fighters ha chiarito che tutto ciò che viene creato andrà a Music Support e MusicCares. Secondo la biografia di Music Support, è un’organizzazione non governativa che mira ad aiutare coloro che lavorano nella musica o negli eventi dal vivo e che sono stati colpiti da problemi di salute mentale e dipendenza.

MusiCares lo afferma “Aiuta gli esseri umani dietro la musica, perché la musica fa così tanto per questo mondo”, “fornisci una rete di sicurezza di servizi di salute e benessere vitali per la comunità musicale in aree chiave: salute mentale e recupero dalle dipendenze, salute e servizi umani”.

Il poster completo del saluto di Taylor Hawkins

A Wembley, Londra, il 3 settembre ci saranno:

Liam Gallagher

Marco Ronson

Josh Hum (regine dell’età della pietra)

Supererba

Brian May e Roger Taylor (Regina)

Rufus Taylor (scuro)

Wolfgang Van Halen

Chrissie Hynd (I querelanti)

Chris Chaney

Steward Copeland (polizia)

Omar Hakim

Jedi Lee (Corsa)

Alex Levson (Rush)

Rufus Taylor (scuro)

Chevy Metal

Crest Novoselic (Nirvana)

y John Paul Jones (Led Zeppelin)

P! NK

Nancy Wilson (cuore)

Nile Rodgers (assegno)

Nandi Bushell

Travis Parker

Martin Chambers

Stuart Copeland (polizia)

Josh patatine

Violet Grohl

Justin Hawkins (scuro)

Giacomo Jung

Brian Johnson (AC/DC)

kasha

Luca Spiller

Lars Ulrich (Metallica)

Shin Hokkien

Martin Chambers

Alan Johannes

Greg Corstin

Dave Chappelle

Chris Rock

Al Kia Forum di Los Angeles, il 27 settembre, ci saranno: