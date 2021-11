RM dei BTS: Cosa diceva il messaggio che ha pubblicato all’alba | K-pop | esercito | celebrità nnda-nnlt | Messico

Il boy group composto da Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook si è affermato come uno dei gruppi più importanti e influenti degli ultimi anni. Per questo motivo, ogni volta che un membro di BTS Dire o fare qualcosa, si diffonde all’istante.

All’inizio di novembre 2021, Namjoon, conosciuto come RM, Sorpreso esercito, fan della band, con un messaggio emozionante in cui ha parlato dei suoi sentimenti e pensieri.

Il leader dei bts Ha spiegato che sentiva il bisogno di scrivere questa lettera, poiché non voleva perdere la capacità di comunicare attraverso le parole. Qui vi raccontiamo tutti i dettagli.

Lettera emotiva di RM

Il rapper 27enne è considerato Uno dei membri della gang sudcoreana più sensibili. Ha anche dimostrato di essere un buon consigliere e il suo ultimo messaggio è stato un supporto emotivo per i suoi milioni di fan.

attraverso la piattaforma waferRM ha deciso di condividere un messaggio sentimentale con ARMY. Anche se in Corea del Sud l’orologio segnava le due del mattino, questo non è stato un ostacolo per me idolo di Bangtan Si sfogherà con i suoi fan.

Nel suddetto messaggio, il leader dei BTS ha espresso il desiderio che tutte le persone che ama e che ama riposino in pace. Ha anche ammesso che a volte si sente ansioso, nonostante abbia una vita molto stabile. Alla fine, ha detto agli ARMY che spera di rivederli molto presto, perché le mancano così tanto.

La lettera di RM era scritta in coreano, ma gli ARMY erano responsabili della traduzione della lettera in spagnolo e inglese. Inoltre, lo ha condiviso su vari social network, quindi è diventato virale in pochi minuti.

Perché RM è il leader dei BTS?

RM Ha molte ragioni per guidare il gruppo. Nato il 12 settembre 1994, è stato il primo membro della band, oltre ad essere responsabile di tenerli insieme. Ha anche composto, prodotto e cantato molte delle sue canzoni. In effetti, il suo QI è 148,5; Questa è una persona di talento.

Il cantante RM era conosciuto come Rap Monster o RapMon, ma il suo vero nome è Kim Namjoon. È un rapper, ballerino, cantautore, produttore e modello sudcoreano. Dal 2013 è il leader e principale rapper della band K-pop. Per i suoi fan, è un dato di fatto che senza l’influenza di Namjoon, la musica attuale dei BTS potrebbe essere completamente diversa.

Nel 2015, ha pubblicato il suo primo nastro musicale da solista, chiamato RM. Ha 176 canzoni a suo nome dalla Korean Music Copyright Association (KOMCA). Inoltre, ha collaborato con molti artisti coreani e americani.

In che modo RM è entrato nei BTS?

RM è reclutato come Il primo membro dei BTS Nel 2010, durante un provino per talenti per grande successo. RM si è formato per anni con due partner, il rapper underground Min Yoon Gi (Suga) e il ballerino Jung Ho Seok (J-Hope).

Il 13 giugno 2013, RM ha debuttato come leader dei bts Su Mnet’s Countdown, con la canzone ‘Niente più sogniDal suo album di debutto solista Cool Skool. Da allora, ha prodotto, scritto e composto molte canzoni su tutti gli album della band.