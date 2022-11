RNBO, l’ambiente di Max va oltre che mai

In Cycling’74 debuttano: Hmm Ambiente Max estremamente noto e potenteculla di tante glorie della musica e delle installazioni elettroacustiche ed elettroniche, Ora ha RNBO per me Crea plug-in direttamenteo eseguibili Rapsberry Pi, Tra le altre opzioni interessanti. Si apre un futuro entusiasmante.

RNBO, il nuovo partner di Max 74.com

CSound e Max Sono stati i cavalli di battaglia di molti dei migliori pensatori dall’ultimo quarto del ventesimo secolo all’incrocio tra tecnologia e musica. Con loro, la ricerca e la prototipazione sono state fatte da una buona parte delle tecnologie di cui godiamo oggi quotidianamente in innumerevoli prodotti. Max rimane uno degli ambienti di sviluppo più prolifici per coloro che vogliono portare i propri interessi musicali all’estremo e innovare.

D’ora in poi, Max e le persone che sono esperte in questo sistema di programmazione altamente modulare e grafico, ma sono aperte al codice, hanno anche la possibilità di prendere facilmente i loro risultati. Verso ambienti comuni sia hardware che software. di RNBO (Leggi “Rainbow”), i sistemi sviluppati in Max possono essere utilizzati solo in Max, esportati per l’uso come applicazioni standalone o per l’uso in Live come moduli Max4Live. Adesso possono farlo anche loro Converti facilmente in plug-in VST3 e AUin Codice Raspberry Piin Pagine Web audio Interattivo o senza altro Codice incorporabile C++ in altri sviluppi. Un’opportunità per tante nuove idee per arrivare prima e con meno intermediari nelle mani di più utenti finali.

RNBO può essere utilizzato acquistando la licenza o in abbonamento (mensile o annuale).

Maggiori informazioni su RNBO su 74.com