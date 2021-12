Robbie Williams come una star del cinema: la sua autobiografia sarà girata in Australia nel 2022

Lo scorso febbraio, il regista australiano Michael Grassi l’ha presentata molto onestamente: “Non è il miglior cantante o ballerino, eppure è riuscito a vendere 80 milioni di dischi in tutto il mondo”.

È uno degli edifici che sembra essere guidato uomo migliore, il primo film sulla vita e la carriera di Robbie Williams. Gracie, che negli anni successivi si avvicinò a un uomo angeliAgirà come regista e co-sceneggiatore per la storia.

Dopo che i suoi primi indizi sono stati rivelati all’inizio dell’anno, il lungometraggio annuncia ora che le riprese inizieranno all’inizio del 2022 in Australia, in particolare presso i Docklands Studios di Melbourne, Victoria, sede, come confermato questo venerdì dai produttori insieme alle autorità locali .

“Racconta la bella e inconfondibile storia di Robbie Williams a casa nella mia città nataleÈ un sogno che si avvera. “C’è un’energia creativa ardente intorno all’industria cinematografica di Melbourne”, ha detto il regista in un comunicato stampa.

Il musicista, da parte sua, è stato più sintetico. “Sono molto entusiasta di fare questo film a Victoria con il mio amico Michael Gracey”, ha osservato.

Il medium di Deadline insiste – come sostenuto lo scorso marzo – che l’artista sarà personificato da una scimmia generata digitalmente, tramite i progressi tecnologici della CGI. Ma Variety omette questo punto e i suoi dettagli: “Williams, il cantante e attore, dovrebbe apparire come se stesso, con alcune delle sue canzoni reinterpretate e parafrasate nel film”.

A meno che il testo non subisca drastici cambiamenti, uomo migliore Si romperà con lo stampo tradizionale dei film sui musicisti, da allora in ascesa Bohemian Rhapsody Ha battuto record nei cinema di tutto il mondo. Crocevia di finzione e storia di crescita, il film di Williams includerà il suo debutto musicale con Take That e non ignorerà i momenti più importanti della sua carriera.

“Non è tanto che puoi raccontare favole straordinarie a cui tutti possono relazionarsi (…) è interessante quando puoi entrare in questo e relazionarti con una rock star”, ha detto Gracey a Deadline a febbraio.