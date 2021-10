Robert Downey Jr. dedica una bellissima lettera al Marvel Cinematic Universe su “il potere delle alleanze, dei sacrifici e dell’amore”

Ultima pubblicazione del libro Storia dei Marvel Studios: la creazione dell’universo cinematografico Marvel Rivela una grande quantità di informazioni che non sapevamo ancora sull’MCU. L’ultima cosa che possiamo leggere bel messaggio Robert Downey Junior. (Tony Stark/Iron Man) Dedicato al Marvel Cinematic Universe e a tutti i suoi membri.

Robert Downey Jr. inizia la lettera parlando delle sue origini come Iron Man e di come si è evoluto il primo film, che ha segnato l’inizio di una storia che sarebbe culminata un decennio dopo con Avengers: Endgame. L’attore ricorda Il momento esatto in cui Jon Favreau ha rivelato che il film avrebbe funzionato: “(Io, guardandolo) “Cosa c’è, capo?” (Lui, guarda Gwyneth Paltrow) ‘Ho appena realizzato che questo film avrebbe funzionato. “, Downey Jr. “Si scopre che aveva ragione, ma c’erano altre chiavi paradossali per il successo inaspettato di ‘Iron Man’, come a) competenza non convenzionale, b) sviluppo continuo”.

“Questa cosa dei Vendicatori sembrava inevitabile”

Dopo aver parlato di Iron Man, Downey Jr. ha parlato del resto dei personaggi del MCU, A cominciare dai compagni della trinità: “Quando Thor e poi Cap sono arrivati ​​forti e in salute, questa cosa dei Vendicatori sembrava inevitabile. Ma aspetta, tre eroi con toni ed effetti diversi, come potevano inserirsi nella quarta dimensione? Penso che la risposta fosse ovvia, col senno di poi.” I tre personaggi erano interlocutori di UCM, essendo Iron Man e Capitan America che hanno capovolto l’MCU con la Guerra Civile.

Ma qui gli elogi per i suoi proprietari non finiscono. Downey Jr cita anche l’incredibile aggiunta di Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chris Pratt (Star-Lord) e Brie Larson (Capitana Marvel), Per esempio. Inoltre, Ricorda Chadwick Boseman: “Il leader più premuroso e umile del gruppo“Oh, Pantera Nera Como”Un cambio di paradigma che ha richiesto molto tempo“Arrivare. Minciona A Ryan Reynolds (Deadpool), sebbene non rigorosamente rispettato all’interno dell’UCM.

finalmente, Kevin Feige è menzionato come l’architetto di tutto Nota che è ancora in contatto con i principali vendicatori Scarlett Johansson (Black Widow), Don Cheadle (Iron Patriot), Jeremy Renner (Hawk), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America) e Elizabeth Olsen (La Strega Scarlatta).

e come incoronazione, Dedica qualche parola ai fan, Il “Driver comuni di questo romanzo“:”Spero che questi film abbiano suscitato una conversazione sull’uguaglianza, la giustizia, la libertà, l’accettazione della diversità e la lotta all’intolleranza con il potere delle alleanze, del sacrificio e dell’amore. A questo punto, Tony stava dicendo: “Prego”. Lo equilibrerò con infinita gratitudine eterna.”