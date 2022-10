Robert Kraft e Jerry Jones hanno discusso ferocemente sul contratto di Roger Goodell

I proprietari di Patriots e Cowboys si sono scambiati le parole prima del voto per aprire i negoziati su un nuovo accordo con il commissario

New York – I proprietari NFL Martedì hanno votato 31-1 per consentire alla Commissione di compensazione di avviare i negoziati su una nuova una collana con il autorizzato Roger Goodellma non prima di due dei più forti titolari del campionato, Jerry Jones subordinare Cowboy a Dallas S Robert Craft subordinare Patrioti del New Englandparteciperà dibattito accesoDiverse fonti hanno detto lega e proprietà ESPN.

Lo hanno detto le fonti Kraft La stragrande maggioranza si è unita a un forte sostegno a questa misura, con Jones Come unico disertore nella seduta esclusiva dei proprietari, alla fine Kraft“Io no[…]”.

Kraft Ha detto: Scusi?

Ha detto: “Non scherzare con me”. Jones.

Le fonti hanno affermato che la procedura è stata approvata in un secondo momento. Il NFL e portavoce Cowboy Si sono rifiutati di commentare. Portavoce patrioti Non ha fornito immediatamente un feedback alla squadra.

questa non è la prima volta Jones parlare contro il nuovo una collana per BuonoIl 63enne, dicono le fonti, il suo problema rimane lo stesso: la struttura dei compensi Buono. Nel 2017, Buono Firma di un nuovo accordo per un periodo di cinque anni diverso dai suoi predecessori. Jones ha condotto uno sforzo di ristrutturazione una collana Da Buono Dall’essere principalmente salari a bonus basati principalmente sulle prestazioni. Vari comitati composti da proprietari determinano se credono Buono Traguardi e obiettivi raggiunti.

Robert Kraft e Jerry Jones hanno opinioni diverse sul contratto del commissario Roger Goodell. AP. foto

Jones Preoccupato che gli standard dei fondi obbligazionari Buono nel nuovo una collana Fonti hanno affermato che è troppo vago e non legato a una serie rigorosa di parametri e obiettivi finanziari senza una revisione più rigorosa. “Crede in una buona governance aziendale e vuole la responsabilità per gli obiettivi finanziari associati ai premi. RegaloUna fonte a conoscenza dell’idea ha detto Jones. “È ragionevole dare una grossa ricompensa a Regalo prima che lavori e lo guadagni.” La fonte ha aggiunto che in passato, Jones Ho pensato agli obiettivi finanziari di Buono Erano molto “pigri”.

La fonte ha negato che si trattasse di una follia Jones Era legato a una certa inimicizia tra di loro Kraft S Jones.

Il voto 31-1 indica che la maggior parte dei proprietari lo vuole Buonoin carica dal 2006, continua autorizzato Nel prossimo futuro, vuole continuare in questa posizione. Un proprietario ha detto ESPN che può essere preso in considerazione dal Comitato una collana Dai due ai tre anni.

Negli anni trascorsi da quando ha ricevuto l’ultimo una collanaE il Buono Aiuta ad accedere a un file una collana La contrattazione collettiva di 10 anni con il sindacato dei giocatori che ha aggiunto la 17a partita alla stagione ha contribuito a garantire che NFL Non perdere mai una partita durante la pandemia di COVID-19 e assicurati accordi di trasmissione a lungo termine con partner nuovi ed esistenti per un valore di oltre $ 100 miliardi. popolarità NFL Indiscutibile Nonostante una miriade di preoccupazioni per la salute a lungo termine dei giocatori, una causa di St. Louis per il trasferimento dei Rams a Los Angeles si è conclusa con un accordo da 790 milioni di dollari, scandali e ripetute indagini con i leader di Washington e il proprietario Dan Snyder.

Il New York Times ha riportato l’anno scorso che la compensazione totale per Buono Nel biennio 2020-2021 è stato di circa 128 milioni.

Buono In passato ha detto che non vuole essere visto come qualcuno che rimane in carica troppo a lungo. ESPN Ne ho parlato nel 2017 Buono Ha detto ad alcuni proprietari che se ne sarebbe andato dopo il suo prossimo affare, il una collana Azione collettiva e trattativa per i diritti. “Sono qui per aiutarti in questo”, ha detto. Buono ad alcuni dei proprietari. “Allora, dovrebbero iniziare a conversare.”