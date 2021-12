Robert Lewandowski, il giocatore che ha segnato più gol di tutto il Barcellona

Ci sono calciatori che giocano e attaccanti che segnano. Calciatori che sposano il pallone e attaccanti che sposano le reti della porta avversaria. Robert Lewandowski, un boicottaggio della rete di mestiere, appartiene alla dinastia di quest’ultimo. Ha 33 anni e vive nella maturità eterna. Da solo ha segnato 27 gol, 9 dei quali in Champions League, più di 2 gol per il Barcellona in questa stagione. Un giocatore migliore di un’intera squadra nell’arte del capocannoniere. L’attuale Scarpa d’Oro è rimasta senza un pallone che avrebbe avuto se fosse stato assegnato nel 2020. Anche Messi lo ha cancellato quando ha vinto il suo settimo premio a Parigi Ha affermato che il premio polacco dovrebbe apparire nelle finestre polacche Calcio Francia .

“Spero che le parole di Leo siano sincere e oneste e non solo parole. Lewandowski ha ammesso al canale polacco Sportwein che è stato un onore essere così vicino a vincere il premio e competere con lui, ma ho sentito la tristezza che non è durata un giorno o due, ma di più.”

Lewandowski ha vinto il titolo di miglior attaccante dell’anno Agenzia di stampa Francia

Dispiace che voglia trasformarsi in rabbia, come confermato dal suo allenatore Julian Nagelsmann. “Se segna un numero record di gol in Champions, significa che facciamo gol come squadra. Sono molto orgoglioso di lui. Vogliamo che faccia gol. Inoltre, non vincere il Pallone d’Oro è un’altra motivazione. per lui vuole mostrare le sue qualità in campo’, ha detto l’allenatore.

In questo senso, il polacco è a due gol dagli undici di Cristiano nella fase a gironi del 2015. La tripletta di oggi gli darebbe il record. Il Bayern ha anche raggiunto il record nel campionato a cui appartiene il Paris Saint-Germain dal 2017, con un punteggio di 25, visto che ne contava 19.

Quello che all’offerta di Lewandowski non è mai mancato sono i gol. Ha segnato nelle cinque giornate di Champions League. Preciso come un orologio. Finitura senza inpex. Genio nella zona sopra o sotto, con un olfatto di base per sapere sempre dov’è la situazione e con il grilletto pronto. “Dobbiamo tenerlo fuori dalla zona e questo significa che tutta la squadra deve giocare fuori dalla zona perché quello che hanno di più è la definizione”, ha descritto Gerard Pique per fermarlo. “Non solo tira, ma anche devia e protegge la palla. In caso contrario, il migliore è tra i migliori al mondo nella sua posizione”, spiega Xavi.





Juan Bautista Martinez

Con quattro gol, non è stato il calciatore che ha spinto di più il Barcellona in Europa (il collega Muller ne ha sette contro i blaugrana) ma nessun attaccante è più in forma sul pianeta calcistico di Lewandowski. Mentre mezzo mondo sogna Håland o Mbappé, data la sua giovinezza, il veterano 9 del Bayern Monaco continua a fare il suo lavoro. In quasi tutti i mercati c’è stato clamore per un presunto cambio di scena, ma si continua in Baviera, alla sua ottava stagione all’Allianz.

Sposato con Karateka e immigrato di lusso in Germania c

Non lo pagano male (circa 20 milioni di euro) e distribuisce i suoi investimenti. Come altre stelle del Bayern, il polacco ha acquistato una villa a Maiorca, nella regione di Calvia. Ha pagato i “modesti” 3,5 milioni di euro per una proprietà lunga 1.200 metri, di cui più di 400 abitabili.

Sposato con Karateka e immigrato di lusso in Germania da quando è arrivato a Dortmund nel 2010, Lewandowski non dimentica la sua terra ea Varsavia possiede un appartamento di lusso in uno dei grattacieli più importanti della città. Ha anche un simulatore di golf. Tutto per lo slot.