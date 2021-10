Robert Lewandowski merita il Pallone d’Oro e Julian Nagelsmann è il suo allenatore al Bayern Monaco | calcio | Gli sport

Il 34enne tecnico tedesco afferma che il polacco è stato il giocatore più costante negli ultimi tre anni.

L’allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann Pensa che l’attaccante polacco Robert Lewandowski meriti il ​​Pallone d’Oro E “devono darglielo perché negli ultimi tre anni è stato più costante di chiunque altro”.

“Merita il Pallone d’Oro e penso che dovrebbero darglielo perché negli ultimi tre anni ha avuto un record straordinario che è più di ogni altro”, ha detto Nagelsmann in un’intervista al quotidiano. notizie della sera da Monaco di Baviera.

Nagelsmann ritiene inoltre che Lewandowski, 33 anni, Gli restano ancora molti anni di calcio.

“E’ molto dinamico, non si infortuna molto, si allena intensamente. Penso che abbia qualche anno ai massimi livelli perché organizza tutta la sua vita per quello”, ha spiegato Nagelsmann.

Lewandowski ha un contratto con il Bayern fino al 2023 e Il contatto per il rinnovo non è ancora iniziato.

In Bayern c’è l’usanza che i giocatori che hanno più di trent’anni non vengano rinnovati per più di un anno, e due leggende della storia recente del club come Franck Ribery e Arjen Robben non vengono risparmiate.

Nella stagione precedente, Lewandowski Ha segnato 41 gol nel campionato tedesco Con cosa, in più Vincere la Scarpa d’Oro, superando il record detenuto da Gerd Muller per cinque decenni.

Allo stesso tempo, Il polacco ha avuto la migliore media gol del campionato tedesco, segnando un gol ogni 60,07 minuti, la media gol più veloce della campagna, in termini di minuti per gol, per ogni giocatore che ha segnato 10 o più gol in una stagione di Bundesliga da quando il campionato è stato fondato nel 1963.