Robert Lewandowski torna sul gol del Real Madrid | calcio | Gli sport

Robert Lewandowski era molto vicino a vestirsi di bianco. Dopo il poker giocato contro il Real Madrid in Champions League nella stagione 2012-13, con la maglia del Borussia, Florentino ha cominciato a credere che il polacco fosse nato per giocare per i Bianchi. Nella gara di ritorno, il presidente ha cercato di incontrare l’attaccante nello spogliatoio del Bernabéu e lo ha interrogato.

Lo ha confermato lo stesso giocatore foto: “Sì, stiamo parlando…”. Dopo poco tempo, il Real lo aveva a portata di mano. Era l’estate del 2014, prima che lasciasse il Bayern a costo zero.

Il suo agente Cesare Kucharski ha sollevato l’opzione per l’entità bianca di pagare la clausola da 23 milioni di dollari per rompere il pre-contratto che aveva con il Bayern per andare gratuitamente all’Allianz Arena dal Borussia, che stava rescindendo il suo contratto con lui. . come Dalla Spagna.

La sua cancellazione è costata 23 milioni, ed è questo il prezzo che il Real Madrid avrebbe pagato all’attaccante, che sarebbe stato per il lavoro di realizzazione dell’operazione. Alla fine non è andata così. Il Real e lo stesso attaccante polacco non lo vedevano bene. Il club bianconero avrebbe aperto una guerra anche con il Bayern Monaco.

D’altronde Benzema era già stabilito a Madrid (firmato nel 2009) e l’arrivo di Lewandowski non era necessario in quel momento. Polacco cambiato dopo proxy. Ha spiegato che Kucharsky aveva torto a non portare a termine il lavoro. Ora è con Beni Zahavi, uno degli intermediari più influenti del calcio mondiale, che ha effettivamente portato Alaba a Madrid e che è stato l’architetto, ad esempio, che Neymar sarebbe finito al PSG.

Per il Real Madrid, l’età di Lewandowski (33) non è un problema, poiché ha ottimi rapporti su quanto tenga alla forma fisica. Sua moglie, Anna Lewandowska, è una delle nutrizioniste polacche di maggior successo.

Il suo ex compagno di squadra polacco Thiago Sionic ha svelato parte del segreto dell’attaccante nella sua tecnica: “È un uomo affamato di migliorare come giocatore, e per questo ha una dieta speciale che sua moglie gli mette addosso. Anche Robert mi ha detto che il grande cambiamento nella sua carriera, quando ha raggiunto l’elite nei club e nella nazionale, è stato quando ha cambiato radicalmente ciò che mangia, sua moglie lo ha aiutato molto, e anche molti giocatori della nazionale oggi seguono la stessa dieta , circa cinque calciatori. È un modo diverso di prepararsi e di mangiare, per lui fondamentale. Negli assembramenti, cerca che Robert trasmetta questi benefici ad altri giocatori”. Alcuni rapporti che sono una garanzia del Real Madrid. (Dottoressa)