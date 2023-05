Robert Salih definisce la storia della lista dei desideri di Aaron Rodgers “ridicola”

EFELettura: due minuti.

L’allenatore dei Jets ha negato che ingaggiare i suoi ex compagni di squadra di quarterback fosse una fonte del suo impiego.

Roberto Salehdirettore tecnico di Jet di New Yorkho capito che c’è Aaron RodgersEssendo il nuovo quarterback titolare della sua squadra, è come avere un altro allenatore in campo.

Ha spiegato: “Non sono mai stato vicino a un centrocampista come lui. Tutta la sua esperienza, la sua comunicazione, ogni gioco in cui parla al futuro, il suo comportamento negli incontri, è quasi come se ci fosse un altro allenatore là fuori”. giusto in una conferenza stampa.

Aaron Rodgers Mi sono iscritto lo scorso aprile per giocare con Aerei Dopo aver trascorso 18 anni con i Green Bay Packers, con i quali ha vinto un Super Bowl ed è stato nominato quattro volte MVP della stagione NFL.

Robert Salih ha indicato che Aaron Rodgers rappresentava l’allenatore in campo. Immagini Getty

giusto L’influenza del veterano 39enne ha sottolineato i giovani della squadra.

“L’impatto che ha avuto nello spogliatoio è stato molto positivo. Assorbe tutto molto velocemente e penso che gli piaccia stare qui”.

Non è stato facile Aerei affitto Rodgers. Oltre a impressionare il quarterback, ha dovuto negoziare più accordi di opzione quest'anno e l'anno prossimo con i Green Bay Packers per ottenerlo.

giusto Ha escluso che una delle risorse utilizzate per ingaggiare il quarterback di Chico, in California, fosse quella di rispettare l’assunzione di molti dei suoi ex compagni di squadra dei Packers.

“Cercherò di dirlo nel modo più rispettoso possibile, senza attaccare nessuno in particolare; Penso che il romanzo sulla realizzazione della lista dei desideri sia ridicolo“, ha sottolineato.

Tra gli ex colleghi Rodgers Quello Aerei In questa stagione sono stati firmati i ricevitori larghi Allen Lazard e Randall Cobb; affrontare Bill Turner e il quarterback Tim Boyle; Oltre al coordinatore offensivo Nathaniel Hackett.

Era il direttore tecnico del New York Ha condiviso la responsabilità di questi appuntamenti con Hackett, con il quale ha lavorato Aaron Rodgers Tra il 2019 e il 2021 a Green Bay.

Hackett ha qualcosa da dire al riguardo per tutti loro: ama Lazard, ama Randall, ha portato Billy Turner con sé a Denver e lo ha voluto qui a Denver. New York. Ovviamente circonderai l’allenatore con giocatori che ritiene possano competere”.