Roberto Leal svela i danni fisici subiti in ‘OT’: ‘Non so se sarà reale’

Roberto Fedeleche è in uno dei migliori momenti di carriera grazie parola d’ordine S la sfidaera onesto con Laura Ascanis In un podcast di Podimo su com’era fase in cui è stato introdotto Processo di trionfo. Cerimoniere ammesso Atresmedia notevole cambiamento fisico che visse durante il suo soggiorno in programma di talento Il musical, dove ha subito una trasformazione che lui stesso non aveva immaginato.

“Non so se c’è una spiegazione scientifica che un professionista può darmi. Non so se sarebbe reale”, inizia rivelando. Il Salvatore lo conferma il suo passo Spagna direttamente un Processo di trionfo Non solo gli ha portato un maggiore riconoscimento televisivo, ma anche Qualche capello grigio dovuto allo stress che aveva cominciato a sentire da quando aveva preso il controllo di questa forma.

“Ho ricevuto molti commenti dispregiativi.”

“Ho avuto un vero cambiamento fisico perché i miei capelli erano castani e all’improvviso, Ho iniziato ad avere molti capelli grigi a causa dello stress che stavo provando all’improvviso. Non sapevo che quando ti succede qualcosa di forte, i tuoi capelli diventano grigi”. L’emittente ha infatti bei ricordi del momento in cui ha avuto la possibilità di dirigere Processo di trionfo Dopo essere stato giornalista a Spagna direttamente. “Questo cambiamento era decisamente a fuoco“.

Critiche e commenti offensivi Da alcuni dei seguaci del programma, lo ha colpito in una certa misura, anche se ne elogia l’importanza come a Impara a dare meno valore a questi messaggi negativi contro la tua persona. Ho ricevuto molte lettere che mi interrogavano. Grazie a ciò, sono stato in grado di vivere tranquillamente senza che mi venisse messa addosso una lente d’ingrandimento, e questo mi tranquillizza di più”.