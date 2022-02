Roberto Palazuelos aseguró que las acusaciones hacia su hotel nuevamente son parte de la guerra sucia que buscar difamar su nombre (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos rispondere a un esempio dell’hotel che lo acusó de supuestamente reciclare la comida en uno de su ristoranti; el attore aseguró que se trata de la guerra sucia en su contra par desprestigiar su imagen ahora que realizó su pre registro como candidato alla governanza de Quintana Roo.

En redes sociales circuló un video en donde una exempleada de uno de los hoteles de Roberto Palazuelos destapo que supuestamente en el restaurante del lugar se tenía que reciclar la comida que los comensales dejaban per ordine diretto dell’attore.

Peccato embargo, el Diamante Negro negó las acusaciones y reveló que la señora que protagoniza el video sí se trata de una exempleada que trabajaba en su hotel, la cual perdió una demanda laboriosa contra el por no trabajar direttamente per l’hotel. Asimismo dijo que sus opositores habrían pagado per queste dichiarazioni chirurgiche.

“Fare così es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía (…) Y ahora se presta a estar diciendo cosas y demás”, dijo el attore.

Palazuelos recalcó que los recientes señalamientos son por su pre registro come candidato a la gubernatura de Quinatana Roo (Foto: Twitter/@robpalazuelos)

Palazuelos argumentó que toda la comida que dan en el restaurante è completamente fresca. Además, que el pan y tortillas que se dan a los comensales son hechos a mano por los empleados. Defendió que si la comida fuera reciclada, se notaría en la calidad, y no es el caso.

Asimismo mencionò que va a tomar cartes en el asunto cuando llegue a ser presidente de Méxicopues desde ahora se ha incargado de recopilar los nombres de aquellas personas que le han levantado supuestos falsos.

“Esas son patadas de ahogado. A mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no cran que no estoy apuntando (…) Ya, llegará el titular moment ejecutivo, que ajustemos cuentas”

Las otras ocasiones recientes en las que el attore ha asegurado que se están llevando una guerra sucia en su contra, fue cuando el pasado enero Lydia Cacho lo señaló por presuntamente estar implicado en una red de imprenditori e politici che hanno realizzato despojos e ejidatarios it TulumQuintana Roo, aunado a ello, también dijo que el attore habría cometido delitos como lavado de dinero e desapariciones.

El attore negó los señalamientos a su restaurante y mencionó que la calidad serían prueba de que no reciclan comida (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

En su momento, Palacios aseguró que tomaría acciones legales en contra de la periodista, pues está seguro de que alguien le pagó por haber hecho esas acusaciones.

Poco después, en redes sociales internautas recuperaron una entrevista que el attore dio en 2019 donde elogia la intelligenza de El Chapo Guzman por su fuga del penale del Altiplano.

Un ciao, Roberto aseguró que era parte de la guerra sucia ya que se había tergiversado su mensaje, pues el no admira al narcotráfico, pero recalcó que sí piensa que fue un gran acto la fuga de Guzmán Loaiza e, inclusive, lo comparó con Houdini.

Yo no admiro la profesión del narcotráfico de nadie, no nada más de el, y no estoy de acuerdo, pero mi comentario no fue en cuanto admiración a su negocio oa su persona, sino una ammirazione de algo que fue como un acto de Houdini, impresionante”, dijo Palazuelos.

