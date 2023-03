Robles ha evidenziato il rapporto tra spagnoli e italiani al 19° Forum di Dialogo Italia-Spagna

Madrid, 30 anni (Europa Press)

Durante il 19° Forum di Dialogo Italia-Spagna tenutosi a Roma, questo giovedì il Ministro della Difesa Margarita Robles ha evidenziato il rapporto tra spagnoli e italiani. Lì, insieme al suo omologo italiano, Guido Crocetto, ha pronunciato il discorso di apertura della Tavola Rotonda su “Un’agenda comune per una nuova politica europea di sicurezza e difesa”.

Il ministro, secondo una dichiarazione di sicurezza in un comunicato, ha identificato la prossima presidenza spagnola dell’Unione europea (UE) come un’opportunità per sviluppare aspetti chiave della bussola strategica al forum, che si riunisce ogni anno dal 1999. Affrontare questioni politiche ed economiche di attualità.

Robles era accompagnato dal segretario generale per la politica di difesa, ammiraglio Juan Francisco Martínez Nunez, e dall’ambasciatore spagnolo a Roma Miguel Fernández-Palacios. In rappresentanza del Governo italiano sono intervenuti i Ministri della Difesa, degli Affari Esteri, degli Affari Europei e dell’Ambiente.

Sottolineando l’importanza di educare i cittadini e l’opinione pubblica a rendersi conto che la sicurezza e la difesa sono minacciate, il Ministro della Difesa ha sottolineato l’importanza di utilizzare nuove strategie nel settore spaziale e della sicurezza marittima.

Robles ha anche evidenziato la necessità di migliorare il coordinamento tra Unione Europea e Nato e ha ricordato la necessità di rafforzare i rapporti tra Italia e Spagna con i Paesi africani.

Prima del suo intervento, Robles ha tenuto un incontro bilaterale con il ministro della Difesa italiano, in cui sono stati discussi temi come il coordinamento tra i due Paesi a sostegno dell’Ucraina e l’importanza di puntare sul Mediterraneo.