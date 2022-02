Rocket League presenta la sua nuova collaborazione con Batman

Siamo tornati con un nuovo e interessante messaggio su uno dei videogiochi più singolari nel catalogo di Nintendo Switch. Stiamo parlando in questo caso di Rocket League e la sua nuova collaborazione con Batman.

Nel testo con cui vi lasciamo di seguito, Psyonix descrive in dettaglio la sua nuova collaborazione con Batman per celebrare il nuovo film del franchise. Include un sacco di contenuti e altro ancora.

Dettagli qui:

Nei tunnel bui sotto Wayne Manor, un uomo mascherato se ne sta in silenzio e pensieroso. Approfittando del fatto che i criminali si sono presi una pausa, entra nel centro di controllo a doppio schermo e apre il suo gioco di jet-car preferito. Il nostro eroe non sospetta nemmeno che questa tregua non durerà a lungo perché, a partire dal 2 marzo, molti villain con abilità supersoniche arrivano a Gotham City…

Il bagliore di un segnale di pipistrello su Beckwith Park indica che la testa del crociato vaga di notte. La gente del posto lo ha visto ai comandi di una nuova auto nel 2022, progettata segretamente da Wayne Industries. Questa Batmobile aggiornata presenta una carrozzeria ispirata ai muscoli americani, lavori di verniciatura con precisione cinematografica e un’esplosione al bersaglio con la nuova icona del Cavaliere Oscuro. Un informatore segreto che chiamiamo Alfredyay Ennyworthpay ha fatto trapelare le specifiche della nuova vettura:

Batman Pound [1100 CRÉDITOS] IN LEGA RAZZA

Batmobile Body (2022) (Scatola termica Dominos)

Suono del motore della Batmobile (2022)

Vernice opaca del cavaliere oscuro

Ruote della Batmobile (2022)

Acceleratore di Batmobile (2022)

Trail Batmobile (2022)

distintivi di vita della bobina

esplosione del bersaglio di Batman

*Nota: ad eccezione di Batman Target Blast, gli oggetti inclusi nel bundle Batman possono essere equipaggiati solo sulla Batmobile (2022). La Batmobile (2022) non può essere personalizzata con elementi aggiuntivi.

Il ruggito di MTL Gotham City

Ora che i cancelli dell’Arkham Asylum si sono aperti, la follia è tornata di nuovo nelle arene della Rocket League e questo nobile sport si è trasformato nella pericolosissima Gotham City Rumble.

In questa LTM, i power-up funzionano proprio come in Rumble e si basano esclusivamente sui molti cattivi che Batman ha affrontato nel corso della sua carriera. Dai il via a una facile eliminazione con il guantone da boxe del Joker, appendi e vola con le liane di Poison Ivy o spara la palla dietro di te come un proiettile con il Bat-Grapnel. Ma non lasciare che le increspature di Clayface ti superino per segnare un gol.

Puoi diventare l’eroe di cui ha bisogno Lega missilistica? Batman ritorna il 2 marzo.

I bundle Batman e Gotham City Rumble saranno disponibili tra mercoledì 2 marzo alle 18:00 CET e mercoledì 9 marzo alle 03:00 CET.