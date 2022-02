Rockstar conferma lo sviluppo di GTA VI

amanti della serie ‘Grand Theft Auto’ Stanno finalmente festeggiando, dopo tanti anni di attesa, Rockstar Games ha confermato lo sviluppo di GTA VI, la prossima puntata di “Grand Theft Auto”. Attraverso un messaggio pubblicato sui social network, la società di sviluppo di videogiochi ha informato che questo nuovo lotto è già in corso.

“Molti di voi hanno chiesto informazioni su un nuovo sequel della serie Grand Theft Auto”, ha twittato Rockstar Games. “Con ogni nuovo progetto, miriamo ad andare oltre ciò che abbiamo fatto prima. Siamo felici di confermarlo È in corso lo sviluppo della prossima puntata della serie”Segui il messaggio dell’azienda.

Lo sviluppatore sa che, il prima possibile, condividerà maggiori dettagli in futuro. “Non vediamo l’ora di condividere più informazioni una volta che saremo pronti”, aggiungono in un secondo tweet, che termina con: “A nome di tutto il nostro team, Vi ringraziamo tutti per il vostro supporto e non vediamo l’ora Per fare un passo nel futuro con te”.

Due messaggi hanno causato la visualizzazione di un file Un’ondata di reazioni e commenti Dai fan dell’industria dei videogiochi, ma soprattutto dai fan della saga “Grand Theft Auto” che da anni attendono con impazienza una nuova versione del popolare videogioco. Ricordiamo che “Grand Theft Auto V” è stato rilasciato nel 2013.