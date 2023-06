Rockstar Games potrebbe sviluppare un nuovo gioco di realtà virtuale

Un riferimento a un progetto nella biografia di un attore indica che Rockstar Games ha un progetto di realtà virtuale in fase di sviluppo. Vi diciamo tutti i dettagli, su quella nota!

giochi rock Potresti avere un progetto di realtà virtuale in fase di sviluppo, almeno secondo la biografia del doppiatore Michele Urso. Nella sezione di realtà virtuale della biografia dell’attore c’è una menzione di “Gioco Rockstar non divulgato‘, ma non specifica quale sia. Queste informazioni provengono da a Tema ResetEra.

stella del rock Non estraneo alla realtà virtuale. Sappiamo che la società sta ancora lavorando a una versione del gioco in realtà virtuale Grand Theft Auto San Andreas A Oculus Quest. Tuttavia, l’elenco è nel curriculum Ursu Sembra qualcosa di completamente diverso, e non è insolito per gli studi di gioco avere più progetti in fase di sviluppo. giochi rock Di solito è top secret, quindi non è chiaro quando ne sapremo di più su questo potenziale gioco VR.

Se fosse vero, non sarebbe il primo progetto di realtà virtuale stella del rock baionetta. Nel 2017, l’azienda ha introdotto LA Noire: file del caso di realtà virtuales, una versione in realtà virtuale del gioco poliziesco open world.

In altri punti del programma ci sono alcuni dettagli interessanti. uno per un progetto il confine “non rivelato“con un gioco”non rivelatoDa Hoyoverse, sviluppatori L’effetto di Genshin Honkai: Regno delle stelle. al momento stella del rock lavorare in Grand Theft Auto 6. Il gioco non è stato rivelato ufficialmente, ma dovrebbe essere rilasciato tra il 2024 e il 2025.