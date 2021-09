Rockstar mette a tacere la parola su YouTube e gli utenti girano la torta

Finora, GTA 6 è già diventato un meme mobile. Le persone stanno lentamente perdendo la speranza che il sesto capitolo sarà sviluppato da Rockstar Games, poiché lo studio è molto impegnato con la futura versione di GTA 5 sulle console di prossima generazione.

Tuttavia, ci sarà ancora chi non si arrende. A riprova, abbiamo il numero di commenti sui vari video caricati dal canale ufficiale di Rockstar Games. Qualcosa che allo studio non è piaciuto affatto, ma invece di fare qualcosa di amichevole, hanno deciso di mettere a tacere la parola “GTA 6”.

a partire dal Twitter, l’utente ha mostrato i test. Se inserisci la parola “GTA 6” come commento in un video, riceverai un avviso che ti ricorderà di mantenere la lingua della risposta e di seguire le regole della community.

Pensi che questo abbia fermato le persone? No, al contrario, perché ora puoi trovare i commenti più creativi come provare come “GTA 5 + 1” e la modalità “GTA”.

Rockstar ha sottovalutato Internet. Lo studio ha recentemente confermato che l’uscita di GTA 5, la versione di prossima generazione, è stata posticipata e arriverà comunque a marzo 2022. Non ci sono ancora indicazioni di molti rumor”.Trilogia GTA“.