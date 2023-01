Rockstar premia generosamente un giocatore per aver trascorso 6.000 ore in Red Dead Online, il regalo include magliette, tazze e oggetti di gioco esclusivi

Un famoso streamer e YouTuber ha riferito l’anno scorso che avrebbe perso quasi 6.000 ore di progressi Red Dead in linea Dopo l’annuncio della chiusura sui server Google StadiaDi conseguenza, ha ricevuto enormi dettagli da Rockstar, che, secondo il suo tweet, sono pieni di elementi a tema di gioco.

Il regalo include magliette, tazze e illustrazioni di animali selvatici, ma anche La società ha ascoltato la tua richiesta di salvare la maggior parte dei progressi dei giocatori dopo aver chiuso Google Stadiaun fatto che ha ferito molte persone come lui, che hanno dedicato migliaia di ore al gioco.

Qui tutta la merce senza scatola! Grazie @giochi rock Per il fantastico pacchetto di cure ✨🙏🤠 pic.twitter.com/aofUDRwzS7 —Colore (ItsColourTV) 18 gennaio 2023

Ecco tutti i prodotti già pronti! Grazie a Rockstar Games per questo fantastico pacchetto. E voglio esprimere ancora una volta i miei ringraziamenti a Rockstar per avermi contattato e aiutato la community di Stadia a salvare la maggior parte dei loro progressi in Red Dead Online.

Questo fatto ha suscitato scalpore nella community ed è stata una piccola vittoria, il che è più che giusto, considerando che i progressi di migliaia di giocatori verranno cancellati, grazie a questo status, Molti giocatori potranno preservare i propri progressi e ignorare la chiusura di Google Stadiaun fatto che ha colpito non solo i giocatori Red Dead in linea Ma anche per altri titoli esclusivi di questa piattaforma.

Allo stesso modo, se vuoi rientrare in un mondo Leggi Redenzione mortavi ricordiamo gli sconti che ora sono sul tetto grazie trilogia gtache è di nuovo in vendita e offre incredibili sconti su molti giochi Rockstar.