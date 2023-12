Rockstar pubblica a sorpresa il primo trailer di GTA 6 e ne conferma la data di uscita

L’impensabile è accaduto dopo la fuga di notizie inaspettata avvenuta pochi giorni fa. L’utente è stato filtrato per Trailer di X Grand Theft Auto VI. Rockstar ha deciso di prendere il toro per le corna Annuncio ufficiale del primo trailer di GTA 6 Diverse ore prima del previsto per il controllo dei danni.

Il titolo sarà rilasciato esclusivamente per PlayStation 5 e Xbox Series Si spera che successivamente venga rilasciata una versione per PC, come è successo in precedenti occasioni.

Il primo trailer di GTA 6: sarà ambientato a Vice City e non arriverà prima del 2025

uno di Voci più forti Sembra abbastanza Confermati: Lucia e il suo compagno (Il suo nome non è menzionato nel trailer, ma se la fuga di notizie è vera, lo presumeremo E’ Jason) sarà il Ansaranche se non è possibile ricavarlo dal trailer se Entrambi saranno gestibili Oppure tutto si concentrerà su di lei. Naturalmente, come previsto, tutto accadrà Vice City, Miami Ricreazione Di cui possiamo davvero godere GTA ViceCity Ora è il momento di visitarlo in tutto il suo splendore moderno.

Il trailer ce lo permette di vedere La città sarà assolutamente pazza. Incontri ai distributori di benzina, persone “speciali” nel comfort delle loro case e ovviamente, Feste rumorose e sparatorie violentemente. Solo un momento, Questo è un coccodrillo? Signore, Signore, tutto ciò che Rockstar non ci offre in uno dei suoi giochi open world…

Naturalmente tutto questo non è altro UN Teatrino. A più di un anno dalla première, molte o addirittura alcune cose potrebbero essere cambiate Le voci più folli diventare realtà. Tutto è possibile quando si tratta di GTA.

Il gioco arriverà Nel 2025. Al momento non ce n’è Piattaforme verificateanche se speriamo che sia un gioco Xbox Serie S|X e PS5 E poi anche il computer. Speriamo che Rockstar fornisca presto maggiori dettagli ufficiali.