Rod Medvedev, per un biglietto per la finale

Strada Casper È diventato l’ultimo giocatore a qualificarsi per le semifinali delle ATP Finals nel 2021. Il norvegese, che ha sconfitto Andrei Rublev 2-6, 7-5, 7-6 (5), affronterà nuovamente l’Est russo sabato con un obiettivo per entrare nel Grand Final. per questo concorso.

Rublev e Medvedev cercheranno un posto nella finale del Torneo Master. GT

Questa parte della patria di Oslo non è solo storica per il suo paese, ma anche per la sua regione. È diventato il primo scandinavo dal 2009 a entrare tra i primi quattro nel Masters Tournament. L’ultimo di loro fu Robin Soderling, che in seguito cadde su Juan Martin del Potro.

Da parte sua, il russo raggiunge la seconda edizione consecutiva di questa situazione e cercherà di tornare alla finale della competizione.. Nel 2020 è stato un campione contro Dominic Thiem e quest’anno proverà a riconfermare il suo titolo, cosa che solo Lleyton Hewitt (2001-2002) e Roger Federer (2003-2004, 2006-2007 e 2010-2011) hanno fatto in questo secolo. e Novak Djokovic (2012-2013-2014-2015).

Questa partita si svolgerà al Pala Alpitour di Torino A partire dalle 10:00 (ora dell’Argentina e del Cile), dalle 8:00 (ora della Colombia) e dalle 7:00 (ora del Messico) e può essere visto su ESPN su Star+.

La storia tra i due giocatori ha giocato solo due partite, entrambe vittoriose per Medvedev. Il primo di questi è stato nell’ATP Cup 2020, mentre l’ultimo si è svolto quest’anno nei quarti di finale di Maiorca.