Rodas esce vincitore al suo debutto nel baseball della contea

La squadra di Rodas ha sconfitto più volte la sua squadra simile di Cienfuegos all’inizio della Regional Baseball Series, nel giorno di apertura segnata da uno shutout di cinque colpi e una sospensione per il doppio conto tra Abreos e Aguada de Pasajeros.

I Rodens hanno preso il sopravvento il 5 de Septiembre e superato i locali con liste 1 x 0 e 4 x 1. Imbiancatura in nome dei giganti Yasmani Insua, che ha vinto l’ottimo duello contro il giovane Kevin Hernandez. Alle due Daniel Yannis sorrideva, mentre Daryl Loyola usciva dalla porta stretta.

Tutto questo nella zona di Damuji, a causa della già citata sospensione tra Abreuenses e Aguadenses per problemi di trasporto.

Per il distretto del maltempo c’era una divisione d’onore e in tutti i casi le squadre vincenti lasciavano in bianco i concorrenti.

Cumanayagua ha battuto Palmira 3×0, con un successo di Darian González e una battuta d’arresto di Raidel Consuegra. Poi i ruoli si sono invertiti e il Palmeira ha vinto 13 x 0. Daryl Alvarez ha sorriso e ha fatto la faccia di Hector Vicente.

D’altra parte, Cruces, dalla sinistra di Abel Campos, era in vantaggio su Lajas 4 x 0. Leosbel Villazón ha preso il posto della disfatta.

Successivamente, Lajeros ha risposto 6 x 0, con una vittoria personale di Redis Perez e una caduta di Elie Sotolongo.