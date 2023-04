Rodrigo Cuba ha risposto alla domanda sulla proposta di Anthony Aranda a Melissa Paredes

Rodrigo Cuba testimonia della proposta di Anthony Aranda a Melissa Paredes. (WillaxTV)

il nome del Melissa Paredes È ricomparsa nel mondo dello spettacolo peruviano dopo aver preso un impegno Antonio Aranda Lo scorso venerdì 7 aprile. La modella ha deciso di recarsi alla Disney con sua figlia e accompagnata dal ballerino, senza immaginare che lui l’avrebbe sorpresa mentre si inginocchiava davanti al famoso castello principale per chiederle di diventare sua moglie.

Attraverso i social network, la felice coppia ha diffuso la notizia e non ha aspettato riscontri. Mentre alcuni si sono congratulati con loro per aver fatto un altro passo nella loro storia d’amore, altri non hanno mai smesso di criticare il modo in cui hanno iniziato la loro storia d’amore. Ricordiamo che l’attrice è stata accusata di essere infedele Rodrigo Cuba con il coreografo.

Dopo che è diventato noto Antonio Aranda Ha chiesto la sua mano Melissa Paredesmacchine fotografiche “Amore e fuoco” Non hanno esitato ad avvicinarsi Rodrigo Cubache ha preferito non commentare la situazione. Il 10 aprile è stato trasmesso il momento esatto in cui un giornalista della Willax TV non ha esitato ad avvicinarsi al calciatore.

“Cosa hai da dirci sulla richiesta di mano che hanno fatto a Melissa alla Disney?” ‘Non devo commentare niente’, ha sentito dire dal giornalista, al quale il giocatore ha risposto, ‘non devo commentare niente’, ha esclamato, dirigendosi verso la sua macchina accanto ad Ale Venturo, che è rimasto silenzioso, ma era a disagio con la domanda.

Tuttavia, la produzione ha insistito e ha contattato telefonicamente l’atleta per continuare a consultarsi con lui in merito. Come ha sottolineato il membro di Sport Boys, lui e l’ex reginetta di bellezza sono concentrati solo sul benessere della loro bambina e hanno rivelato di aver visto cambiamenti positivi negli atteggiamenti della sua bambina.

“Entrambi vogliamo il meglio per nostra figlia. Indipendentemente da cosa c’è dentro di lei, stiamo assistendo a un cambiamento radicale in termini di benessere emotivo di nostra figlia. Abbiamo una relazione buona come lo sono i genitori”, ha detto. .

Rodrigo Cuba si preoccupa solo del benessere di sua figlia. (Yasser)

Cecilia RodríguezSperanza Melissa Mura E ha deciso di unirsi all’ondata di commenti sui social, esprimendo la sua felicità quando ha saputo che sua figlia era fidanzata. Signora Cecilia Ha indicato che stava aspettando che la coppia festeggiasse. Come ricordi, il presentatore e ballerino televisivo Disney con la figlia del modello e modello Rodrigo Cuba.

“Sto aspettando la celebrazione. Bel posto a tutti.”Libri Rodríguez. Immediatamente, Anthony Aranda ha risposto: “Comunque, mamma”. Vale la pena notare che la madre della modella ha approvato fin dall’inizio il rapporto del suo primogenito con il ballerino, sottolineando che è un uomo che la rende felice.