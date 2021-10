Rodrigo Cuba: Melissa Paredes chiede la pace dopo una dichiarazione che la nega

L’ex ragazza della realtà non voleva più litigare con il marito persistente. (Foto: Instagram)

confronto tra Melissa Paredes e Rodrigo Cuba Sembra non avere fine. La modella, protagonista del gioco ampay, viene attaccata sui social da una dichiarazione del calciatore che la lascia malissimo.

Come riportato, venerdì 30 ottobre Melissa era in contatto con l’América Hoy Show per difendersi dalla denuncia di Rodrigo Cuba per il suo abbandono della sua casa.

Nell’intervista, non solo ha definito il suo ancora marito un “bugiardo”, ma lo ha anche accusato di aver abusato psicologicamente di lei, di non amare sua figlia e persino di aver attaccato suo padre. Jorge CubaLo ha descritto come un “detenuto precedente”.

Naturalmente, queste dichiarazioni non sono passate inosservate a “Jato” Cuba, che ha deciso di rilasciare una dichiarazione ore dopo NS dimostrare con prove Che Melissa non le ha mai detto dov’era con sua figlia una volta uscita dall’appartamento.

Ma non solo, ha svelato anche altri panni sporchi che, fino ad ora, non erano noti a tutti. Il fatto più controverso sono gli alimenti richiesti dall’attrice per sua figlia.

Il documento recita che Paredes richiede a Cuba di sostenere il 100% delle spese per l’istruzione, l’assicurazione medica, lo stipendio della tata e parte delle spese per l’alloggio e il servizio.

Melissa Paredes si arrende e chiede la pace

La dichiarazione di Rodrigo Cuba ha contribuito a rendere Melissa Paredes il bersaglio delle critiche sui social network. Il suo nome è diventato popolare su Twitter, una piattaforma in cui è stata attaccata per “voler fare la vittima” e per non essere stata “leale” con gli alimenti.

Verso l’una di notte, Melissa Paredes ha deciso di caricare una strana storia sul suo account Instagram ufficiale. La modella guarda con le lacrime agli occhi, abbraccia la figlia Mia e, in segno di resa, indossa un’emoji bandiera bianca.

A quanto pare, l’ex campionessa del Dos Hermanas è pronta a non confrontarsi più con il padre di sua figlia. Ricordiamo che ha sempre affermato di volere che il divorzio avvenisse in buoni rapporti per il bene della ragazza.

video intimo

Rodrigo Cuba ha rotto il silenzio dopo le forti accuse mossegli da Melissa Paredes. Il calciatore ha pubblicato un ampio comunicato sui suoi social, in cui ha smentito ciascuna delle parole pronunciate dalla modella in un’intervista ad América Hoy.

Inoltre, la cosa che ha attirato l’attenzione dei suoi follower è che Il giocatore del club Cesar Vallejo ha detto che l’attrice gli ha inviato un’e-mail incolpandolo di potenziali perdite di video intimi.

“ Mi mandi un’e-mail ritenendomi responsabile di ciò se appare un video intimo di noi o di te sarò responsabile. Non sarei mai in grado di fare del male a nessuna donna e nemmeno alla madre di mia figlia, nemmeno un po’”., specialmente.

Con questo messaggio, Rodrigo Cuba ha chiarito che non avrebbe mai fatto del male alla madre di sua figlia, oltre a intraprendere azioni legali contro chiunque lo denigrasse nei media.

“Non sono un criminale, il mio comportamento è impeccabile e intraprenderò anche azioni legali contro coloro che mi diffamano e pubblicherò qualsiasi video che danneggi la mia reputazione e la tua perché è in gioco il mio onore”.aggiunto.

Quello che Melissa Paredes ha detto oggi in America

Venerdì scorso, la modella Hoy è apparsa in America per parlare della denuncia di Rodrigo Cuba per la rinuncia alla casa. Questa è stata la sua dichiarazione più scioccante.

– “Mia figlia è al sicuro qui. Essere in una casa disfunzionale, dove ci sono abusi psicologici, dove ci sono urla, dove c’è una lite, non è salutare per me.”

– “Ama il ruolo della vittima, fa uno spettacolo intero per questo”

– “Lui (Rodrigo) è interessato solo ai materiali, non gli importa di sua figlia. Non gli importa di sua figlia tranne che io pago l’elettricità.”

– “Darò la mia vita per questo. Quindi compro tutto il Perù, combatterò e non mi arrenderò”

– “Non ha mai accettato che non fossi più sua moglie, che non fossi più sua moglie, che non fossimo più insieme”

– “È ossessionato da me. Dopo l’ampai gli ho detto: ‘Rodrigo, capisci, non tornerò da te.'” Non ti è chiaro? C’è un ampay e vuoi continuare con me? Non posso e non voglio. Non mi ascolta, per chi non c’è canta di me. Quello che sento come donna per lui non ne vale la pena”.

– “È il mio giuramento e il suo giuramento, entrambi abbiamo messo dei soldi per questo giuramento. Non sono povero, lavoro, non sono povero”

– “Che diritto hai di cambiare i quadri della casa? Consigliata dall’accompagnatore? Una bufala precedente?”

– “Voglio che mia figlia cresca accanto a suo padre perché ho l’assenza di mio padre e non voglio la stessa cosa.”

