Rodrigo de Paul e Tini Stossel: è una storia d’amore confermata? | argentino | Atletico Madrid | Ibiza | tdex | revli | le risposte

La voce si è avverata. Dopo diversi mesi di speculazioni, il cantante urbano Tinny Stossel Il calciatore argentino Rodrigo de Bol A loro non importava mostrarsi fianco a fianco in pubblico. In questo modo l’unione tra i due è stata confermata.

Il famoso cantante e calciatore “Lie to Me” della nazionale argentina è stato catturato dai paparazzi durante il loro soggiorno a Ibiza. Le immagini che hanno ricevuto alti commenti sui siti di social network sono state mostrate dal programma argentino LAM.

(Foto: L America)

Nonostante quello che è successo, nessuno dei due ha dichiarato a riguardo. Tuttavia, le persone che seguono entrambi i personaggi non hanno dubbi sul fatto che si tratti di una storia d’amore, poiché sono visti tenersi per mano e molto affettuosi.

Yanina Latorre, membro del Comitato LAM, ha raccontato il contesto in cui sono state scattate le fotografie. Ha confermato che la nuova coppia ha viaggiato questo fine settimana nella famosa isola dell’arcipelago delle Baleari con gli amici del cantante, ma entrambi hanno deciso di isolarsi per trascorrere del tempo da soli.

“Sono andato lì e hanno deciso di andare a mangiare fuori, sono andati in spiaggia insieme e hanno deciso di mostrarlo al mondo perché si considerano innamorati”, ha spiegato Latorre poco prima che venisse mostrata la foto rivelatrice.