Rodrigo Gonzalez difende Edson Davila dagli attacchi di Janet Barboza: “Lui è la vita dello spettacolo”

Rodrigo González Ha iniziato il suo programma “Amore e Fuoco” Con una difesa forte Edson Davila, soprannominata “Jeselo” che è stata vista recentemente confrontarsi con i suoi colleghi di “América Hoy”. Il famoso “Peluchín” non solo difese Dávila, ma lo attaccò anche duramente Janet Barboza Per come ha gestito la situazione dal vivo.

Durante il suo programma, n Wellex TV Ha criticato l’atteggiamento di Barboza e delle sue compagne, che erano arrabbiate con Davila perché aveva parlato male di loro nel podcast di Andrea Llosa.

“Puoi essere il ragazzo onesto del quartiere, il più schietto, ma la biancheria sporca viene lavata in casa. Che tu (Janet) non sei invitata al podcast perché non hai niente da dire e lui deve spiegare in onda e che Ethel gli dice: “Dividi e conquista “Chi vuole la divisione?” Ha espresso con fermezza: “Abbiamo una vita”.

Rodrigo Gonzalez esce in difesa di Edson Davila. (riprese)

Rodrigo González Ha anche sottolineato il ruolo essenziale che svolge Edson Davila In “L’America oggi”Lo ha descritto come “l’anima dello spettacolo mattutino”. Il conduttore ha espresso il suo rammarico per il fatto che Davila abbia dovuto affrontare critiche dal vivo e ha suggerito che tali situazioni siano gestite in modo più professionale e privato.

“Non vuoi accettare che lui sia l’anima della festa, il cardine, la spina dorsale dello spettacolo, e sì, Ritokito, anche se ti infastidisce e ti infastidisce, è l’anima dello spettacolo. Se il tuo ego va giù , questo è il tuo problema”, ha aggiunto, rivolgendo le sue parole direttamente a Janet Barboza.

“La difesa di Belushin non è finita qui.” Ha inoltre esortato Edson Davila a considerare la possibilità di creare un proprio programma e lo ha incoraggiato a non sottovalutarsi e a non credere a tutto ciò che i suoi colleghi potrebbero dirgli.

Janet Barboza contro Edson Davila. (Immagine: conquistare l’America oggi)

“Si sminuisce. Sì, è vero che non avrai un programma come ‘América Hoy’, ma chi ti ama con il tuo talento metterà in scena un programma in cui brillerai. Potrai avere una parte di sequenze in cui non ci sono Ethel e Retoquitos Quando ti diciamo che puoi fare uno spettacolo te lo diciamo perché puoi ottenere un’offerta migliore.

Janet Barboza Non riusciva a contenere la sua frustrazione e durante la consueta programmazione di “L’America oggi”Ha attaccato violentemente Edson Davila. Barboza ha espresso il suo disappunto nei confronti di Davila perché ha parlato male dei suoi compagni di squadra in un podcast. “Quello che mi dà fastidio è che vai sul podcast a parlare male dei tuoi compagni di squadra. In questo show siamo una squadra. Ci svegliamo presto e facciamo di tutto per lavorare e far funzionare le cose, ma quando qualcuno all’esterno cerca titoli a discapito della squadra, a me non piace”.

Prunella horna Non ha esitato ad appoggiare le lamentele di Barboza, cosa che ha aumentato la pressione su Davila. Giselo, visibilmente a disagio, ha provato ad allentare la tensione con una risposta più leggera, evidenziando il suo stile scherzoso. “Il mio modo è quello di scherzare. Se la signora la mattina è di cattivo umore, non è un mio problema non dobbiamo più continuare l’argomento, sembriamo Rosangela e Michelle Swiffer”, ha osservato, cercando di farlo. distogliere l’attenzione e mitigare la situazione.

Lo scontro è rimasto Edson Davila Senza molte opzioni di smentita, mentre l’atmosfera in “America Hoy” diventava più tesa. Anche la dinamica della squadra è stata influenzata da questo scambio Ethel Pozzo Ha dovuto intervenire e sottolineare che l’unica cosa che il podcast stava cercando di fare era provocare un conflitto interno, cosa che stava ottenendo.