Rodrigo Gonzalez sul contratto di Paulo Guerrero con l’UCV: ‘Lo hanno pagato molto per stare in panchina’

Paolo Guerrero Gli ha dato qualcosa di cui parlare a causa della sua attuale relazione Anna Paolo Consorticon i quali ci sono stati alcuni disaccordi, ma tutto sembra indicare che si sono lasciati alle spalle il brutto passato e si sono ristabiliti come famiglia.

Tuttavia, l’atleta è stato recentemente convocato dalla nazionale peruviana per recarsi alla Copa America del 2024, alla ricerca di una buona prestazione e garantendo così che la squadra peruviana possa avanzare in ciascuna tappa. Questo risultato non è stato ottenuto, quindi i giocatori sono tornati alla loro routine, lasciandosi alle spalle la possibilità di vincere.

Ma le prestazioni di Paulo Guerrero nelle competizioni internazionali hanno dato molto di cui parlare, poiché la sua età in questo sport sembrava averlo influenzato e non si è comportato come previsto. Ecco perché, al suo ritorno in Perù, il presentatore televisivo Rodrigo Gonzalez ha espresso la sua opinione sul popolare programma. ‘predatore’ E la sua carriera calcistica.

A sua difesa, il popolare “Bilochin”, Ha affermato che Paulo Guerrero è stato l’unico a beneficiare del suo contratto con il Club Universitario Cesar Vallejo, poiché la sua prestazione non è stata delle migliori. Anche se accettare questa offerta è stato difficile, i risultati alla fine non sono stati dei migliori.

Secondo Wilkes, il calciatore riceveva ingenti somme di denaro e il suo lavoro sul campo era quasi inesistente. “Il suo contratto con Vallejo è stata una delle cose migliori che gli potessero capitare perché gli hanno pagato un sacco di soldi da spendere in panchina”, ha detto il pilota.

Tuttavia, ha sottolineato che ciò che ha dato in cambio alla squadra della famiglia Acuña è una “sciocchezza”. “Quello che ho portato a Vallejo è rumore”, ha detto.

La vita del Paolo Guerrero, Sia a livello personale che pubblico, attira sempre l’attenzione in Perù e ogni apparizione con Ana Paula Consorti diventa una notizia. In questa occasione, la coppia ha brillato in un momento di tensione al ritorno nel Paese dopo diversi giorni trascorsi negli Stati Uniti per partecipare alla Copa America 2024.

Dopo aver partecipato con la nazionale peruviana, hanno deciso di godersi qualche giorno a Miami. Al loro ritorno, una squadra del programma Magali Medina li ha intercettati all’aeroporto Jorge Chavez, creando un’atmosfera scomoda.

L’attaccante, che si caratterizza per il suo riserbo, ha evitato di rispondere alle domande del giornalista. Tuttavia, il modello brasiliano si è opposto. Il giornalista gli ha chiesto delle sue precedenti lamentele riguardo alla sua permanenza a Trujillo, dove aveva menzionato la mancanza di servizi di base come l’acqua. Lei rispose in portoghese con evidente fastidio: “Sei fastidioso.”

Ana Paula Consorte litiga con un giornalista al suo arrivo a Lima con Paulo Guerrero.

Anna Paolo Consorti Aveva già espresso la sua insoddisfazione per l’ingerenza della stampa locale nella sua vita personale. La madre di tre figli, attraverso i social, ha chiesto che il programma “America Hoy” smettesse di menzionare i suoi figli, che sono stati oggetto di commenti in uno dei suoi episodi.

Anche le telecamere di “Amor y Fuego” dell’aeroporto internazionale si sono avvicinate alla coppia. Ha confermato in brevi dichiarazioni che sarebbero tornati nella città dell’“eterna primavera”.

Da parte sua, Paulo Guerrero è stato più conciso nei suoi commenti, ammettendo solo di non essersi comportato bene nella Copa America del 2024.