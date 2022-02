Rodrigo Palacio, Dual e Leadership in Italia

Doppietta oggi per Brescia dopo aver battuto 2-0 Rodrigo Palacio Ascoli., In casa, ea fine 25, unica capolista di Serie B in Italia. Data della partita.

L’attaccante 40enne ha segnato 19 minuti e 7 minuti nel primo tempo. Secondo, rispettivamente.

In questo modo, l’ex giocatore del Boca Juniors e Bonfield Ha raggiunto cinque vittorie in 24 partite In squadra è arrivato dal Bologna ad inizio stagione.

Bahia è un attaccante nato a Blanca Ha segnato 98 gol trasformati nel calcio italiano (93 in Serie A, da quando è arrivato al Genoa nella stagione 2009-2010).

Il Crotone, intanto, pareggia 3-3 per il Cosenza con l’aiuto del centrocampista Nahuel Estevs (ex Estates de la Plata), che tiene in panchina l’attaccante Joaquin Larivi (ex Welles).

Il Regina, con l’aiuto di Bruno Amion (ex Belgrano de Cordoba) e German Denis (ex Talleres de Remedios de Escalada e Independent), cade sul Frosinone 3-0.

Citadella, il giocatore di apertura del Santiago Vicente di Santa Fe, ha sconfitto Lex 2-1 ed era uno spettatore.

Dall’altra parte, Benavento batte il Como 5-0 con l’ingresso dell’attaccante peruviano Gianluca Lapadula.

Livelli della Serie Italia b

Frasia 47 punti; Lecce, Cremonese e Pisa 46; Monza 44; Beato 43.

Con informazioni di TELAM

Immagine di copertina: Giornaledeprecia